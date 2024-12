La rigidità articolare è la sensazione che il movimento di un’articolazione sia limitato o difficile.

La sensazione di rigidità non è causata da debolezza o riluttanza a muovere l’articolazione a causa del dolore.

Alcune persone che lamentano rigidità sono in grado di muovere l’articolazione in tutta la sua ampiezza, ma questo movimento può richiedere una forza maggiore.

La rigidità articolare causata dall’infiammazione solitamente si manifesta o è peggiore dopo il risveglio o dopo un periodo prolungato di riposo o di immobilità. La rigidità articolare è frequente nell’artrite. La rigidità mattutina si manifesta solitamente nell’artrite reumatoide e in altri tipi di artrite infiammatoria e diminuisce gradatamente con l’attività dopo un’ora o più. La rigidità che peggiora nel corso della giornata non è solitamente causata da un’infiammazione.

I medici possono a volte diagnosticare la causa della rigidità in base agli altri sintomi del soggetto e ai risultati dell’esame obiettivo. Per esempio, tipi di artrite diversi possono interessare articolazioni diverse. Un indizio può essere dato anche dalla durata della rigidità. Ad esempio, se la rigidità dura meno di 15 minuti, probabilmente l’articolazione non è infiammata. L’esame obiettivo serve per accertarsi che il problema non sia dovuto al dolore causato da movimento o debolezza. I medici esaminano i muscoli e le articolazioni per assicurarsi che il problema non sia la rigidità muscolare, come nel morbo di Parkinson, o una spasticità muscolare, come negli ictus o nelle malattie del midollo spinale. Dal momento che spesso la causa della rigidità articolare è l’artrite infiammatoria, si possono effettuare esami del sangue (ad esempio per verificare i livelli di fattore reumatoide), radiografie o un’ecografia.

La rigidità viene alleviata trattando il dolore che la causa. Lo stretching, la fisioterapia e una doccia calda al risveglio possono alleviare la rigidità e migliorare la capacità di svolgere attività.