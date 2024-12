Valutazione medica

Polisonnografia e tomografia a emissione di positroni

Per la forma familiare, test genetici

I medici prendono in considerazione l’insonnia fatale come una rara possibilità di diagnosi quando un soggetto presenta i sintomi tipici, quali funzionalità mentale in rapido peggioramento, perdita di coordinazione e/o problemi di sonno. Per confermare la diagnosi si ricorre a:

Polisonnografia, che può rilevare anomalie nell’andamento del sonno

Tomografia a emissione di positroni (PET), che può rilevare determinate anomalie talamiche

La diagnosi di insonnia familiare fatale viene confermata da test genetici.