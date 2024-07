La cefalea da abuso di farmaci (di rimbalzo) si verifica quando i soggetti che assumono troppi farmaci per la cefalea hanno una cefalea per più di 15 giorni al mese per oltre 3 mesi.

La cefalea da abuso di farmaci di solito compare nei soggetti che soffrono di emicrania o di una cefalea di tipo tensivo.

Il tipo di dolore causato dalla cefalea varia da persona a persona.

La diagnosi di cefalea da abuso di farmaci si basa sulla frequenza di assunzione dei farmaci per la cefalea e sulla frequenza delle cefalee.

Queste cefalee vengono trattate sospendendo il farmaco per la cefalea abusato, prescrivendone uno di tipo diverso per gestire i sintomi causati dalla sospensione del farmaco e spesso prescrivendo dei farmaci per trattare il disturbo alla base della cefalea originale.

(Vedere anche Panoramica della cefalea.)

Se alcuni farmaci vengono assunti spesso o ogni giorno per trattare cefalee occasionali, queste possono iniziare ad essere più frequenti e diventare croniche.

La cefalea da abuso di farmaci si verifica nell’1-2% della popolazione generale. È più frequente fra le donne che fra gli uomini.

La maggior parte dei soggetti con questo tipo di cefalea assume farmaci per l’emicrania o per cefalee di tipo tensivo. Tali soggetti assumono una quantità eccessiva di farmaco o lo prendono troppo spesso, di solito perché non allevia efficacemente il dolore.

Cause della cefalea da abuso di farmaci Le cause più comuni di cefalea da abuso di farmaci sono l’abuso dei seguenti: Oppioidi

Antidolorifici (analgesici) contenenti butalbital (un barbiturico)

Assunzione di aspirina o paracetamolo con caffeina

Triptani (farmaci che prevengono e trattano l’emicrania) Anche l’uso eccessivo di altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e di ergotamina può causare questo disturbo. Si pensa che un sistema nervoso eccessivamente sensibile causi cefalea da abuso di farmaci. Ovvero che le cellule nervose cerebrali che scatenano dolore sono stimolate troppo facilmente. La dipendenza da sostanze è più comune tra i soggetti con cefalea da abuso di farmaci. Inoltre, possono avere una predisposizione genetica alla cefalea da abuso di farmaci.

Sintomi della cefalea da abuso di farmaci La cefalea da abuso di farmaci si manifesta quotidianamente o quasi ed è spesso presente quando il soggetto si sveglia la mattina. La sede e il tipo di dolore variano da persona a persona. I soggetti possono avere anche nausea, irritabilità e difficoltà di concentrazione.

Diagnosi della cefalea da abuso di farmaci Valutazione medica I medici basano la diagnosi di cefalea da abuso di farmaci sulla frequenza delle cefalee nei soggetti che assumono regolarmente farmaci contro la cefalea e sulla frequenza di assunzione di tali farmaci. La cefalea da abuso di farmaci viene diagnosticata quando sono presenti tutti i seguenti sintomi: La cefalea si verifica 15 giorni o più al mese in soggetti che assumono paracetamolo, aspirina o un altro farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) oppure 10 giorni o più al mese in soggetti che assumono ergotamina, triptani, oppioidi o combinazioni di farmaci per la cefalea come trattamento per un disturbo da cefalea.

I soggetti assumono regolarmente una quantità eccessiva di uno o più farmaci per alleviare la cefalea e lo fanno da più di 3 mesi.

Non è presente alcun altro disturbo da cefalea che potrebbe causare i sintomi più della cefalea da abuso di farmaci. Raramente, per escludere la presenza di questi disturbi viene effettuata una tomografia (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI).

Trattamento della cefalea da abuso di farmaci Un farmaco diverso per prevenire la cefalea originale (generalmente un’emicrania)

Ritiro del farmaco per la cefalea abusato

Uso di un farmaco per la cefalea di tipo diverso (detto farmaco di transizione) per gestire i sintomi da astinenza che si verificano dopo la sospensione del farmaco

Biofeedback e tecniche cognitive Di solito, i medici dapprima prescrivono al soggetto un farmaco preventivo per trattare il disturbo da cefalea originale. Successivamente viene interrotto il farmaco abusato, spesso bruscamente. Se, tuttavia, i soggetti assumono dosi elevate di oppioidi, barbiturici o benzodiazepine, la quantità del farmaco abusato viene ridotta gradualmente, nell’arco di 2-4 settimane. A volte i soggetti possono essere trattati come pazienti ambulatoriali quando il farmaco viene interrotto. Tuttavia, chi soffre di cefalea dovuta a abuso di oppioidi viene ricoverato. Un’interruzione meno graduale di questi farmaci può causare sintomi come nausea, irrequietezza, ansia e sonno di scarsa qualità. L’interruzione di qualsiasi tipo di antidolorifico può far sì che le cefalee si verifichino più spesso, durino più a lungo e siano più intense. I sintomi dopo l’interruzione di un farmaco possono durare qualche giorno o fino a 4 settimane. Per trattare le cefalee che insorgono dopo l’interruzione del farmaco abusato viene utilizzato un farmaco di transizione. I farmaci di transizione (ponte) sono utilizzati per aiutare a prevenire i sintomi di cefalea da astinenza se l’interruzione del farmaco abusato causa troppi sintomi a volte pericolosi. Il farmaco di transizione deve essere un farmaco per la cefalea di tipo diverso da quello che ha causato la cefalea da abuso. I medici limitano l’uso dei farmaci di transizione a meno di due volte alla settimana, se possibile. I farmaci di transizione (vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per trattare l’emicrania) comprendono i seguenti: FANS

Un corticosteroide

Diidroergotamina

Proclorperazina e difenidramina

Clonidina (per alleviare i sintomi da astinenza se il farmaco abusato era un oppioide)

Fenobarbital (utilizzato per prevenire le convulsioni da astinenza se il farmaco abusato era un barbiturico) Dopo aver trattato il disturbo da abuso di farmaci, i soggetti vengono istruiti a limitare l’uso di tutti i farmaci di salvataggio e di transizione utilizzati per interrompere (arrestare) le cefalee come segue: Per i FANS, a meno di 6 giorni al mese

Per triptani, ergotamina o combinazioni di farmaci per la cefalea, a meno di 4 giorni al mese I farmaci utilizzati per prevenire le cefalee devono essere continuati come prescritto. Il medico incoraggia il paziente a tenere un diario delle cefalee nel quale scrivere il numero e il momento dell’attacco, i fattori scatenanti e la risposta al trattamento. Con queste informazioni, ove possibile, possono essere individuati ed eliminati i fattori scatenanti. Evitando questi fattori scatenanti, le persone possono così partecipare al trattamento e il medico può pianificare e regolare meglio la terapia. Il biofeedback e altre tecniche cognitive (tra cui tecniche di rilassamento, ipnosi e gestione dello stress) possono essere d’aiuto per controllare, ridurre o gestire le cefalee, cambiando il modo di focalizzare l’attenzione. Il biofeedback consente al soggetto di controllare il dolore. Ai soggetti viene consigliato di evitare l’uso dei farmaci precedentemente abusati. Inoltre, viene loro insegnato ad adottare abitudini di vita sane.