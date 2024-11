University of Arkansas for Medical Sciences

L’eccesso di rame può essere causato da un’anomalia genetica che impedisce all’organismo di eliminare il rame (malattia di Wilson) o, raramente, da un consumo eccessivo di rame.

(Vedere anche Panoramica sui minerali.)

La maggior parte del rame presente nell’organismo si trova nel fegato, nelle ossa e nei muscoli, sebbene sia presente in tracce in tutti i tessuti. Il rame in eccesso viene escreto dal fegato nella bile, affinché venga eliminato dall’organismo. Il rame è un componente di molti enzimi, compresi quelli necessari per i seguenti processi:

produzione di energia

formazione di globuli rossi, ossa o tessuto connettivo (che funge da collante tra tessuti e organi diversi)

azione antiossidante (per proteggere le cellule contro i danni prodotti dai radicali liberi, sottoprodotti reattivi della normale attività cellulare)

L’eccesso di rame (tossicità) può essere acquisito o ereditario (come la malattia di Wilson).

Il consumo eccessivo di rame è raro. È possibile che vengano assunte piccole quantità in eccesso di rame da alimenti o bevande acidi che sono rimasti in contenitori, tubi o valvole di rame per lunghi periodi di tempo.

Il consumo di quantità anche relativamente piccole di rame può causare nausea, vomito e diarrea. Grandi quantità di rame, di solito assunte da persone che intendono suicidarsi, possono danneggiare i reni, inibire la produzione di urine e causare anemia dovuta a rottura dei globuli rossi (anemia emolitica) e perfino il decesso.

Raramente, nei bambini si verifica danno epatico o cirrosi, probabilmente dovuti all’assunzione di latte fatto bollire o conservato in contenitori di rame o di ottone corrosi.

Diagnosi dell’eccesso di rame Esami del sangue o delle urine

Biopsia epatica Il medico misura i livelli di rame e ceruloplasmina nel sangue o nelle urine. Tuttavia, di solito ai fini diagnostici è necessaria una biopsia del fegato per misurare la quantità di rame e per ricercare eventuale danno epatico, fatto salvo il caso in cui siano state consumate grosse quantità di rame.