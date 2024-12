Capacità di decidere in materia di salute

La capacità legale e tutti i diritti in essa compresi restano in vigore fino al decesso, a meno che un tribunale non determini che una persona sia legalmente incapace. Per determinare l’incapacità legale, il tribunale deve stabilire che un soggetto non sia più in grado di gestire in parte o interamente i propri affari personali e che l’intervento del tribunale sia necessario a tutelare tale soggetto. L’incapacità legale non può essere stabilita dai medici. Il procedimento legale prende generalmente il nome di tutela o gestione controllata. I requisiti legali per dichiarare l’incapacità varia di stato in stato. Tuttavia, in genere sono richieste le seguenti condizioni:

Condizione invalidante (ad esempio, disabilità intellettuale, disturbo mentale, demenza, patologia che produca effetti sulla funzione cognitiva o sullo stato di coscienza, o uso cronico di certi farmaci)

Perdita della funzione mentale (cognitiva) di ricevere e valutare informazioni o prendere o comunicare decisioni

Incapacità di soddisfare i requisiti essenziali di salute fisica, sicurezza o cura di sé senza intervento protettivo di terze parti

Determinazione che un provvedimento di tutela o gestione controllata è l’unica via per proteggere il paziente

I professionisti sanitari, anche se ritengono che il paziente non sia in grado di decidere, non possono prevaricare i desideri espressi dal paziente, salvo nei casi in cui il tribunale stabilisca che il soggetto sia legalmente incapace. Tuttavia, un medico può rivolgersi a un tribunale richiedendo di dichiarare l’incapacità legale del soggetto e gli può venire richiesto di testimoniare o di fornire documenti al tribunale.

Oggi le leggi statali preferiscono usare il termine “incapacità” anziché “incompetenza”, definendolo specifico per ogni singola funzione, riconoscendo che lo svolgimento di ogni singola funzione richiede capacità diverse. Ad esempio, un soggetto può essere dichiarato legalmente incapace in ambito finanziario, ma avere ancora la capacità legale di prendere decisioni in materia di salute o in relazione al luogo in cui vivere. Una determinazione di incapacità legale dichiarata dal tribunale comporta l’abrogazione completa o parziale del diritto di decisione del paziente. L’incapacità legale comporta, generalmente, la nomina di un tutore o curatore per prendere alcune o tutte le decisioni necessarie per conto del soggetto.

Sempre più spesso, il requisito alternativo meno restrittivo (più autosufficiente) per la capacità legale comprende la presa in considerazione dell’assistenza tecnologica o del processo decisionale assistito. La tecnologia può aiutare le persone a mantenere un certo grado di autonomia (ad esempio indossando sistemi di risposta alle emergenze personali, monitor medici che segnalano la necessità di agire o promemoria automatici per i farmaci). Inoltre, almeno 20 stati riconoscono gli accordi formali relativi al processo decisionale assistito (supported decision making, SDM), un’alternativa alla tutela legale o alla gestione controllata, che consentono ai soggetti con disabilità di mantenere i propri diritti e capacità decisionale con il sostegno di consiglieri fidati quali amici, familiari o professionisti. Gli accordi relativi all’SDM devono definire gli elementi di una relazione di supporto e riconoscere chiaramente che il soggetto sostenuto resta il responsabile ultimo delle decisioni (vedere Center for Public Representation: Supported Decision-Making e National Resource Center for Supported Decision-Making).