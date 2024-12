Evoluzione del processo di morte

George Washington University School of Medicine and Health Sciences;

Per prognosi si intende una predizione del probabile decorso ed esito di una malattia o la probabilità di recupero dalla malattia stessa. Il paziente gravemente malato e i suoi familiari hanno il diritto di ottenere le informazioni più complete disponibili e di ricevere la prognosi più realistica possibile. Una prognosi può fornire indicazioni sul probabile decorso del declino e può aiutare a stimare quando si verificherà il decesso, ma non può stabilire tempi esatti. Gli operatori sanitari a volte stimano un intervallo di tempo in cui è probabile avvenga il decesso. Tale intervallo potrebbe essere necessario, ad esempio, per ottenere i servizi prestati dagli hospice, che in genere richiedono una prognosi di un medico inferiore ai 6 mesi di vita.

Sapevate che...

I sintomi progrediscono in maniera diversa in presenza di patologie diverse. Ad esempio, in alcuni malati terminali di cancro, l’energia, le condizioni generali e lo stato di benessere peggiorano solitamente in misura significativa solo nell’ultimo mese o nei due mesi antecedenti alla morte. Durante questo lasso di tempo, il malato mostra un sensibile deterioramento e l’approssimarsi della morte diventa chiaro a tutti. Altre patologie, come la malattia di Alzheimer, l’insufficienza epatica e l’insufficienza renale, possono seguire un declino più graduale sin dall’esordio, anche se talora la velocità è imprevedibile. Una grave cardiopatia e la broncopneumopatia cronica ostruttiva causano un declino costante intervallato da episodi di grave esacerbazione. Tali eventi sono spesso seguiti da un miglioramento, ma generalmente il decesso giunge dopo un episodio o un peggioramento che si sviluppa entro pochi giorni dalla stabilizzazione. Talvolta, alcuni soggetti gravemente malati vivono mesi o anni più del previsto, molto oltre i tempi ritenuti possibili. Altre persone muoiono più rapidamente del previsto.