खाद्य असुरक्षा की कम दर वाले देशों में, आहार में विटामिन C कम होने से विटामिन C की कमी हो सकती है, लेकिन गंभीर रूप में कमी (जिससे स्कर्वी होती है) कम ही होती है।

भरपूर मात्रा में ताज़े फल और सब्जियां नहीं खाने से कमी हो सकती है।

लोग थका हुआ, कमजोर और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं।

गंभीर रूप से कमी होने पर, जिसे स्कर्वी कहा जाता है, चोट लगने, मसूड़ों और दांतों की समस्याएं, बाल और त्वचा सूखने और एनीमिया होने जैसी स्थितियां हो सकती हैं।

निदान व्यक्ति के लक्षणों और कभी-कभी रक्त जांचों पर आधारित होता है।

ताजे फल और सब्जियां ज़्यादा खाने या मुख-मार्ग से विटामिन C सप्लीमेंट्स लेने से इसकी कमी ठीक हो जाती है।

विटामिन C (एस्कॉर्बिक एसिड) हड्डी, त्वचा और संयोजी ऊतक (कनेक्टिव टिशू) (जो अन्य ऊतकों और अंगों को एक साथ बांधता है और इसमें टेंडन, स्नायुबंधन और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं) के बनने, बढ़ने और मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह रक्त वाहिकाओं के सामान्य काम-काज के लिए भी आवश्यक है। विटामिन C, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह आयरन को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन C, जलने की घटनाओं और घावों को ठीक करने में भी मदद करता है। विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं खट्टे फल, टमाटर, आलू, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। (विटामिन्स का अवलोकन भी देखें।)

विटामिन E की तरह, विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है: यह फ़्री रेडिकल से कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है, फ़्री रेडिकल कोशिका की सामान्य गतिविधि से बनने वाले बाय-प्रोडक्ट हैं और ये कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं किसी व्यक्ति को उम्रभर के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं।

विटामिन C की कमी होने की वजहें वयस्कों में, विटामिन C की कमी आमतौर पर इन कारणों से होती है आहार में विटामिन C की कमी होने पर उदाहरण के लिए, आहार में ताजे फल और सब्जियां कम खाने पर विटामिन C की कमी हो सकती है। इसके अलावा, खाना पकाने से कुछ मात्रा में विटामिन C नष्ट हो सकता है। नीच बताई स्थितियां शरीर में विटामिन C की आवश्यकताओं और विटामिन C की कमी के जोखिम को काफी बढ़ा सकती हैं: गर्भावस्था

स्तनपान

ऐसे विकार जिनसे तेज बुखार या सूजन होती है

अतिसक्रिय थायरॉइड ग्लैंड (हाइपरथायरॉइडिज़्म)

लंबे समय तक दस्त की समस्या बने रहने पर

सर्जरी

जलना

धूम्रपान से, जो विटामिन C की आवश्यकता को 30% तक बढ़ा देता है क्या आप जानते हैं... स्कर्वी विटामिन C की गंभीर रूप से कमी होने पर स्कर्वी होता है। चूंकि स्तन के दूध में आमतौर पर भरपूर विटामिन C होता है और शिशुओं के लिए बने फ़ॉर्मूला विटामिन से फोर्टीफ़ाइड होते हैं, इसलिए शिशुओं में स्कर्वी न के बराबर होती है। अमेरिका में स्कर्वी दुर्लभ ही है लेकिन ये अल्कोहल के उपयोग के विकार वाले लोगों और कुपोषित बुज़ुर्गों में हो सकती है।

विटामिन C की कमी होने के लक्षण वयस्क थका हुआ, कमजोर और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं अगर उनके आहार में विटामिन C कम है। स्कर्वी के लक्षण कुछ महीनों तक विटामिन सी की कमी के बाद विकसित होते हैं। रक्तस्राव त्वचा के नीचे (विशेषकर बालों के रोम के आसपास या चोट के निशान के रूप में), मसूड़ों के आसपास और जोड़ों में हो सकता है। मसूड़े सूज जाते हैं, बैंगनी और स्पंज जैसे हो जाते हैं। इसके कारण दांत ढीले हो जाते हैं। बाल सूख जाते हैं, पतले और कॉइल जैसे (कॉर्कस्क्रू की तरह) हो जाते हैं, और त्वचा शुष्क, खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है। पैरों में द्रव जमा हो सकता है। एनीमिया विकसित हो सकता है। संक्रमण विकसित हो सकता है, और घाव ठीक नहीं होते। शिशु चिड़चिड़े हो सकते हैं, उन्हें हिलने-डुलने पर दर्द हो सकता है और उनकी भूख कम हो जाती है। शिशुओं का वज़न उस तरह से नहीं बढ़ता है जैसे कि बढ़ना चाहिए। शिशुओं और बच्चों में, हड्डियों का विकास सही से नहीं हो पाता, और रक्तस्राव और एनीमिया हो सकता है। Swollen Gums in Scurvy छवि BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Bruising in Scurvy छवि ST. MARY'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

विटामिन C की कमी होने का निदान शारीरिक परीक्षण

कभी-कभी रक्त परीक्षण

बच्चों में, हड्डियों की एक्स-रे करके स्कर्वी का निदान लक्षणों के आधार पर किया जाता है। रक्त में विटामिन C के स्तर को मापने से निदान करने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह जांच हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। एनीमिया का पता लगाने के लिए रक्त जांच की जा सकती है। बच्चों में, हड्डी का विकास बिगड़ा होने की जांच करने के लिए एक्स-रे किया जाता है।

विटामिन C की कमी होने का इलाज विटामिन C सप्लीमेंट्स

ताजे फल और सब्जियां ज़्यादा खाने के साथ एक पौष्टिक आहार लेकर

स्कर्वी के लिए, विटामिन C सप्लीमेंट्स की उच्च खुराक देकर स्कर्वी का इलाज दैनिक विटामिन C (एस्कॉर्बिक एसिड) सप्लीमेंट की उच्च खुराक के साथ किया जाता है, बाद में एक पौष्टिक आहार दिया जाता है जो विटामिन C की दैनिक सुझाई गई मात्रा की तुलना में इसकी 1 से 2 गुणा ज़्यादा आपूर्ति करता है। आहार में ताजे फल और सब्जियों का अधिक सेवन शामिल होना चाहिए। ज़्यादातर लक्षण 1 से 2 सप्ताह के बाद गायब हो जाते हैं। मसूड़ों की समस्या ज़्यादा समय तक बनी रह सकती है।