मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Larry E. Johnson, MD, PhD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Geriatrics, Family Medicine, Preventive Medicine

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, IL
  • Residency: Family Medicine, Rush University Medical Center, Chicago, IL
  • Fellowship: Geriatric Medicine, UCLA Medical Center, Los Angeles, CA
  • Doctorate: Psychobiology, California Institute of Technology, Pasadena, CA

प्रमाणपत्र

  • American Board of Family Medicine – Family Medicine
  • American Board of Family Medicine – Geriatric Medicine

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री