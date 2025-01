Le syndrome néphrotique peut être

Primaire, trouvant son origine dans les reins

Secondaire, causé par une vaste gamme d’autres troubles

Divers troubles rénaux primaires peuvent endommager les glomérules et provoquer un syndrome néphrotique. La maladie à changements minimes est la cause la plus fréquente de syndrome néphrotique chez les enfants.

Les causes secondaires peuvent impliquer d’autres parties du corps. Les troubles les plus fréquents causant un syndrome néphrotique sont le diabète sucré, le lupus érythémateux systémique (lupus) et certaines infections virales. Le syndrome néphrotique peut également avoir pour origine une inflammation rénale (glomérulonéphrite). Plusieurs médicaments toxiques au niveau rénal peuvent également provoquer un syndrome néphrotique, principalement les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ce syndrome peut également être provoqué par certaines allergies, y compris des allergies aux piqûres d’insectes et au lierre vénéneux ou au sumac vénéneux. Certains types de syndromes néphrotiques sont héréditaires.