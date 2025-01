Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la douleur scrotale et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques de la douleur scrotale).

Le médecin pose les questions suivantes :

Où se situe la douleur

Depuis combien de temps est-ce douloureux

S’il y a des lésions dans la région de l’aine

Antécédents sexuels de l’homme

S’il y a des problèmes au moment de la miction (tels que brûlures ou écoulements)

S’il y a des troubles susceptibles de déplacer la douleur jusqu’à l’aine

Bien que l’examen clinique se concentre sur les organes génitaux, la région de l’aine et l’abdomen, les médecins recherchent également ailleurs des signes de troubles pouvant entraîner une douleur ressentie au niveau du scrotum. Les médecins cherchent tout d’abord à identifier des troubles nécessitant un traitement immédiat. L’apparition et la nature de la douleur ainsi que l’âge des personnes peuvent fournir des indices sur la cause.