Présentation des infections des voies urinaires (IVU)

Les infections bactériennes de l’appareil urinaire bas, habituellement la vessie et l’urètre, sont très fréquentes, surtout chez les femmes jeunes sexuellement actives. Les jeunes femmes contractent aussi souvent des infections bactériennes rénales, mais moins fréquemment que les infections de la vessie. Escherichia coli est l’agent bactérien provoquant le plus fréquemment une IVU. Entre 20 et 50 ans, les IVU bactériennes sont environ 50 fois plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, l’urètre est plus long, ce qui fait qu’il est plus difficile pour les bactéries de remonter assez haut pour déclencher une infection. Chez les hommes d’environ 20 à 50 ans, la plupart des IVU sont des urétrites ou des prostatites. Chez les personnes de plus de 50 ans, les IVU deviennent plus fréquentes tant chez les hommes que chez les femmes, avec une moindre disparité entre les sexes.

Facteurs favorisant les infections bactériennes du système urinaire IVU = infection des voies urinaires.