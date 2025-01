La chirurgie représente le traitement de choix en cas de cancer bronchique non à petites cellules et non disséminé hors du poumon (maladie à un stade précoce). En général, la chirurgie n’est pas utilisée pour le cancer bronchique à petites cellules de stade précoce, car ce cancer agressif s’est souvent propagé au-delà des poumons au moment du diagnostic et il est donc traité par chimiothérapie et radiothérapie. Le traitement chirurgical du cancer du poumon non à petites cellules peut ne pas être possible si le cancer s’est propagé au-delà des poumons, s’il est trop proche de la trachée ou s’il y a d’autres maladies importantes (telles qu’une affection cardiaque ou pulmonaire grave).

Avant une intervention chirurgicale, on effectue des épreuves fonctionnelles respiratoires afin de déterminer si la quantité restante du poumon après l’intervention sera suffisante pour apporter une quantité suffisante d’oxygène et assurer une fonction respiratoire correcte. L’intervention ne sera pas réalisée si les résultats montrent que l’exérèse de la partie du poumon atteinte par le cancer peut compromettre la fonction respiratoire. La quantité de poumon atteinte à retirer est décidée par le chirurgien ; celle-ci varie d’une petite partie d’un lobe à un poumon entier.

Bien que les cancers bronchiques non à petites cellules puissent être traités chirurgicalement, l’exérèse n’implique pas toujours la guérison de la maladie. Une chimiothérapie complémentaire (adjuvante) après la chirurgie peut aider à augmenter le taux de survie et on l’administre pour tous les cancers, sauf les plus petits. Parfois, la chimiothérapie est administrée avant la chirurgie (traitement néoadjuvant) pour essayer de réduire la tumeur avant de réaliser la chirurgie.

Parfois, un cancer qui se développe initialement dans un autre organe (par exemple, le colon) et qui se dissémine dans les poumons peut disparaître des poumons après le traitement chirurgical du cancer primitif. Cette technique est rarement conseillée et les examens pratiqués avant la chirurgie doivent montrer l’absence de dissémination extrapulmonaire.