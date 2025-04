Pneumonie chez les personnes immunodéprimées

Même quand la pneumonie est traitée, le taux de mortalité global est plus élevé que celui des personnes en bonne santé générale atteintes de pneumonie communautaire, parce que les infections sont beaucoup plus difficiles à traiter chez les personnes qui ont des troubles du système immunitaire et parce que ces personnes ont tendance à être beaucoup plus malades, même avant l’apparition de la pneumonie.

Le taux de mortalité global pour les personnes atteintes d’une pneumonie à P. jirovecii est élevé.