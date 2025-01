Radiothérapie

Chirurgie pour stabiliser l’os

Intervention chirurgicale visant à retirer les tumeurs

Mesures visant à diminuer la perte osseuse

Le traitement des tumeurs osseuses métastatiques dépend du type de cancer qui s’est diffusé à l’os. Certains types réagissent à la chimiothérapie, d’autres à la radiothérapie, d’autres aux deux et certains autres à aucune des deux. La radiothérapie est généralement la plus efficace.

La chirurgie de stabilisation de l’os est souvent réalisée pour traiter les fractures et parfois même pour éviter les fractures. La chirurgie pour les fractures pathologiques peut impliquer la mise en place d’une tige dans l’os, en utilisant des plaques et des vis pour stabiliser l’os, ou l’exérèse de l’os affecté et la reconstruction du membre et de l’articulation.

Lorsque le cancer primitif a été retiré et qu’une seule tumeur reste dans l’os, tout spécialement si la tumeur s’est développée des années après la tumeur primitive, la tumeur unique est retirée par voie chirurgicale et l’os est reconstruit. Parfois, l’ablation et la reconstruction sont combinées à une radiothérapie, une chimiothérapie ou les deux. Cette association de traitements guérit rarement le cancer, mais peut significativement améliorer la qualité de vie du patient, ainsi que la fonction ou l’aspect du membre.

Les objectifs du traitement sont de réduire la perte de tissu osseux, de soulager la douleur, et de gagner en mobilité.

La perte de tissu osseux peut causer une douleur et rendre l’os plus susceptible de se fracturer, ce qui peut nécessiter une intervention chirurgicale. La perte osseuse peut être réduite en utilisant la radiothérapie et des médicaments préventifs (comme les bisphosphonates ou le dénosumab) avant que la perte osseuse soit étendue et que la douleur se manifeste.

Pour soulager la douleur rachidienne, une cyphoplastie ou une vertébroplastie peut être réalisée. Ces interventions chirurgicales peuvent être réalisées si les tumeurs provoquent un tassement de la colonne vertébrale mais qu’elles n’appuient pas sur la moelle épinière. Dans la cyphoplastie, un ballonnet est inséré dans la vertèbre et gonflé pour redonner à cette dernière sa forme normale et pour empêcher l’os de continuer à se tasser. On injecte du ciment osseux (méthacrylate de méthyle). La vertébroplastie est similaire à la cyphoplastie, à l’exception que l’on n’insère pas de ballonnet. Si les tumeurs créent un risque de tassement pouvant appuyer sur la moelle épinière et la léser (comme un affaiblissement ou une paralysie des jambes), il peut être recommandé de réaliser un traitement, comme une chirurgie, visant à réduire la pression et à stabiliser le rachis.