Présentation des tumeurs osseuses

Radiographies

Souvent, imagerie par résonance magnétique (IRM) et parfois tomodensitométrie (TDM) ou tomographie par émission de positons avec TDM (TEP-TDM)

Parfois, scintigraphie osseuse

Biopsie

Lorsqu’une personne présente une douleur permanente dans une articulation ou un membre, même lorsqu’elle ne la/le sollicite pas, les médecins réalisent généralement des radiographies. Les radiographies peuvent montrer aux médecins que l’os a un aspect anormal, ou bien une excroissance ou un trou dans l’os. Bien que les médecins puissent voir ces anomalies sur les radiographies, ils ne peuvent généralement pas dire si une tumeur est bénigne ou maligne. En revanche, une radiographie peut permettre d’identifier certaines tumeurs comme étant bénignes. Par exemple, cette identification est souvent possible pour la maladie de Paget, les enchondromes, les ostéokystes, les fibromes non ossifiants et la dysplasie fibreuse.

Si une radiographie ne fournit pas suffisamment d’informations, une tomodensitométrie (TDM) et un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent souvent de déterminer la taille et la localisation exactes de la tumeur et d’obtenir des informations complémentaires sur la nature de la tumeur. Néanmoins, ces examens ne fournissent généralement pas un diagnostic spécifique.

Les médecins peuvent réaliser des scintigraphies osseuses pour identifier la localisation de plusieurs tumeurs à la fois, car ces examens montrent l’intégralité du squelette.

Les médecins peuvent également réaliser une tomographie par émission de positons (TEP ou TEP scan), généralement sous la forme d’une TEP associée à une TDM (TEP-TDM). La TEP et la TEP-TDM sont d’autres types d’examen d’imagerie pouvant montrer si un cancer est présent, où il s’est propagé et comment il répond au traitement.

Si un cancer est une possibilité raisonnable, une biopsie est généralement nécessaire pour poser le diagnostic. Trois types de biopsie peuvent être réalisés selon la tumeur :

Biopsie par aspiration

Biopsie par forage

Biopsie ouverte

Il est possible de réaliser une biopsie de nombreuses tumeurs.

Dans la biopsie par aspiration, les médecins insèrent une aiguille dans la tumeur et prélèvent des cellules. Aucune incision n’est nécessaire. Cependant, l’aiguille utilisée étant très petite, il arrive que seules des cellules normales soient aspirées, et ce, même quand les cellules tumorales sont en contact étroit avec les cellules normales.

Une biopsie par forage est réalisée avec une plus grosse aiguille et est souvent réalisée afin de prélever et d’analyser davantage de cellules. Comme les biopsies par aspiration et par forage sont réalisées à l’aide d’aiguilles, elles sont considérées comme des biopsies à l’aiguille. Les biopsies au trocard sont souvent réalisées sous guidage échographique ou par imagerie radiographique (fluoroscopie ou TDM) pour augmenter la précision.

Une biopsie ouverte est une intervention chirurgicale. Parfois, une biopsie ouverte est effectuée lorsqu’une plus grande quantité de tissu est nécessaire pour que le médecin puisse établir un diagnostic adéquat. Dans cette intervention chirurgicale, le chirurgien incise la peau et les tissus plus profonds afin d’obtenir un échantillon adéquat en vue du diagnostic. Cette intervention chirurgicale peut parfois être réalisée en même temps que la chirurgie pratiquée pour traiter la tumeur. Si une partie de la tumeur est retirée, la procédure est appelée biopsie incisionnelle ; si la totalité de la tumeur est retirée, c’est une biopsie exérèse.