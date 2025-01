Douleurs articulaires : Articulation unique

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la douleur et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques de la douleur affectant une seule articulation).

Les médecins posent les questions suivantes :

Quand la douleur a commencé, comment elle a progressé, où elle est située et son degré de sévérité

Ce qui atténue ou aggrave la douleur (par exemple, les mouvements, le port de charges ou le repos)

Les précédentes blessures ou douleurs articulaires

Les symptômes affectant d’autres articulations (comme un gonflement)

Les facteurs de risque d’infections sexuellement transmissibles ainsi que de maladie de Lyme

Les affections connues, notamment celles qui sont susceptibles de causer une douleur articulaire ou d’y contribuer (comme l’arthrose, la goutte ou la drépanocytose)

L’examen clinique se concentre sur les articulations pour rechercher des signes d’inflammation (notamment gonflement, chaleur et, rarement, rougeur), une sensibilité, une restriction des mouvements ou l’émission de bruits lors des mouvements articulaires (crépitations). Le médecin compare l’articulation affectée à l’articulation non affectée, de l’autre côté du corps, à la recherche de légères variations. Il recherche également des signes d’infection à d’autres endroits du corps, notamment au niveau de la peau et des parties génitales.

Plusieurs éléments des antécédents et de l’examen clinique fournissent une indication quant à la cause de la douleur articulaire :

Sur la base de l’examen, le médecin peut généralement dire si la douleur provient de l’articulation ou des structures avoisinantes. Par exemple, si seul un côté d’une articulation semble anormal, la source de la douleur est probablement externe à l’articulation.

À partir de l’examen, le médecin est généralement en mesure de dire si du liquide est présent dans l’articulation.

Une inflammation qui se développe au fil des heures est généralement causée par une arthrite induite par des dépôts de cristaux, surtout si des symptômes similaires se sont déjà manifestés. L’arthrite infectieuse est une autre cause majeure d’arthrite aiguë.

La fièvre est le plus souvent due à l’arthrite infectieuse ou à l’arthrite induite par des dépôts de cristaux.