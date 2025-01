Myopathies inflammatoires idiopathiques

La dermatomyosite provoque généralement des changements cutanés qui ne surviennent pas dans d’autres myopathies inflammatoires, ce qui aide les médecins à la différencier des autres types. Chez les enfants (et de façon occasionnelle chez l’adulte), la dermatomyosite entraîne une accumulation de calcium dans ou sous la peau et dans les muscles ou les tendons. Cette complication est appelée calcinose.

Le syndrome des antisynthétases peut également provoquer divers changements et symptômes, notamment une arthrite inflammatoire, de la fièvre, une maladie pulmonaire interstitielle, des plaques cutanées épaisses et rugueuses sur les doigts (mains de mécanicien) et un syndrome de Raynaud.

Les myopathies nécrosantes à médiation immunitaire peuvent provoquer une faiblesse plus sévère et plus rapidement progressive que les autres myopathies inflammatoires et sont plus susceptibles d’entraîner des difficultés de déglutition.

La myosite à inclusions entraîne une faiblesse musculaire et une perte de masse musculaire, le plus souvent au niveau des jambes, des mains et des pieds. Cette maladie se développe chez les personnes âgées, progresse plus lentement et ne disparaît généralement pas lorsque les personnes prennent des immunosuppresseurs. De plus, le tissu musculaire a un aspect différent au microscope.

La polymyosite provoque également une faiblesse, mais les personnes ne présentent pas de changements cutanés.

On parle de myosite de chevauchement lorsqu’une myopathie inflammatoire idiopathique se développe chez une personne atteinte d’une autre maladie rhumatismale systémique, telle que le lupus érythémateux systémique ou la sclérose systémique. Les personnes atteintes d’une maladie rhumatismale systémique présentent des symptômes de cette maladie en plus de la myopathie.