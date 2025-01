Les symptômes de la myosite auto-immune sont similaires chez les personnes de tous âges, mais l’inflammation musculaire se développe souvent plus rapidement chez l’enfant que chez l’adulte. Les symptômes, qui peuvent débuter au cours d’une infection ou juste après, comprennent une faiblesse musculaire symétrique (surtout au niveau de la partie supérieure du bras, des hanches et des cuisses), une douleur articulaire (mais souvent une douleur musculaire réduite), des difficultés à déglutir, de la fièvre, une fatigue et une perte de poids. Le syndrome de Raynaud (dans le cadre duquel les doigts blanchissent brusquement avec des fourmillements ou un engourdissement en réponse au froid ou à une émotion) peut également se développer.

La faiblesse musculaire peut commencer lentement ou brutalement et s’aggraver pendant des semaines ou des mois. Dans la mesure où ce sont principalement les muscles axiaux qui sont touchés, les mouvements consistant à lever les bras au-dessus des épaules, monter des escaliers et se lever d’une chaise ou du siège des toilettes peuvent être très difficiles. Si les muscles du cou sont atteints, il peut être impossible de décoller la tête d’un oreiller. Les personnes présentant une faiblesse des épaules ou des hanches peuvent devoir utiliser un fauteuil roulant ou être alitées. L’atteinte musculaire de la partie supérieure de l’œsophage peut entraîner des difficultés à déglutir et une régurgitation des aliments. Les muscles des mains, des pieds et du visage, en revanche, ne sont généralement pas atteints.

Douleurs et inflammation articulaires apparaissent chez près d’un tiers des personnes.

Les organes internes, à l’exception de la gorge et de l’œsophage, ne sont généralement pas affectés. En revanche, les poumons et le cœur peuvent être atteints, ce qui provoque des troubles du rythme cardiaque (arythmies), un essoufflement et une toux. Les symptômes gastro-intestinaux observés chez l’enfant, mais généralement pas chez l’adulte, sont causés par l’inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) et peuvent provoquer des vomissements de sang, des selles noires goudronneuses et des douleurs abdominales intenses, avec parfois un trou (perforation) dans la muqueuse intestinale.

Éruption héliotrope Image © Springer Science+Business Media

Des changements cutanés se développent chez les personnes atteintes de dermatomyosite. Les éruptions cutanées apparaissent le plus souvent en même temps que la faiblesse musculaire et les autres symptômes. Une éruption cutanée brunâtre ou violacée (appelée éruption héliotrope) peut marquer le visage avec un œdème rouge violacé autour des yeux. L’éruption cutanée peut également être en relief et squameuse, et peut apparaître sur pratiquement toutes les parties du corps. Elle est particulièrement courante sur les jointures des doigts, les coudes, la partie externe du haut des cuisses, les genoux et certaines parties des mains et des pieds. La zone autour des ongles peut rougir ou s’épaissir. Lorsque l’éruption cutanée disparaît, il peut persister une pigmentation brunâtre, une fibrose, une rugosité ou des plaques de peau dépigmentée. L’éruption cutanée sur le cuir chevelu peut ressembler à un psoriasis et provoquer de fortes démangeaisons. Une sensibilité au soleil et des lésions cutanées se développent également. Des dépôts de calcium peuvent se développer sous la peau ou dans le muscle, en particulier chez l’enfant. Des nodules rougeâtres en relief peuvent apparaître sur les grosses articulations (ce que l’on appelle papules de Gottron) et parfois sur les petites articulations.

Symptômes au niveau de la main dans la dermatomyosite Cacher les détails Cette photo montre des papules de Gottron (sur les grosses articulations des doigts), des bosses composées de calcium sous la peau (sur les grosses et petites articulations des doigts), ainsi que des rougeurs et un épaississement autour des ongles. © Springer Science+Business Media

Parfois, ces changements cutanés caractéristiques se développent chez des personnes ne présentant pas de faiblesse et d’inflammation musculaires. Dans ce cas, l’affection est une dermatomyosite amyopathique.