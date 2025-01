Dans l’arthrite réactionnelle, la douleur et l’inflammation peuvent être modérées ou sévères, mais les lésions articulaires sont rares. En général, plusieurs articulations sont touchées en même temps, en particulier les genoux, les articulations des orteils et les régions où les tendons sont attachés aux os, comme les talons. Ce sont souvent les grosses articulations des membres inférieurs qui sont les plus touchées. L’arthrite réactionnelle touche souvent les articulations de façon moins symétrique que la polyarthrite rhumatoïde. Les tendons peuvent être inflammatoires et douloureux. Une douleur dorsale peut survenir, plus fréquemment chez les personnes porteuses du gène HLA-B27 ou lorsque la maladie est sévère. Une légère fièvre, une perte de poids et une fatigue excessive constituent les autres symptômes.

Une inflammation de l’urètre (urétrite ; canal qui permet d’évacuer l’urine depuis la vessie vers l’extérieur du corps) peut survenir, généralement 7 à 14 jours après une infection (après un contact sexuel ou, parfois, après une diarrhée).

Chez l’ homme , l’inflammation de l’urètre produit des douleurs modérées, un écoulement à partir du pénis ou une éruption de petites ulcérations généralement non douloureuses sur le gland (balanite circinée). La prostate peut être enflammée et douloureuse.

Chez la femme, les symptômes génitaux et urinaires, le cas échéant, sont généralement modérés et se caractérisent par une légère perte vaginale ou par une gêne à la miction.

La conjonctive (membrane qui tapisse la paupière et une partie du globe oculaire) peut devenir rouge et enflammée, produisant des démangeaisons ou une sensation de brûlure et une sensibilité à la lumière. Parfois, la douleur et un larmoiement excessif affectent l’œil.

Des petites ulcérations généralement non douloureuses ou parfois sensibles peuvent apparaître dans la bouche et sur la langue. Parfois, une éruption cutanée caractéristique ou des taches dures et épaissies apparaissent, surtout sur les paumes et la plante des pieds et autour des ongles (kératodermie blennorragique).

Dans de rares cas peuvent apparaître des complications cardiaques et vasculaires (comme une inflammation de l’aorte), une inflammation des membranes recouvrant les poumons, un dysfonctionnement de la valve aortique, et des symptômes cérébraux et médullaires ou des atteintes du système nerveux périphérique (ce qui inclut tous les nerfs en dehors du cerveau et de la moelle épinière).

L’érythème noueux (inflammation de la couche de graisse sous la peau qui produit des papules rouges ou violettes sensibles sous la peau) peut survenir chez les personnes atteintes d’arthrite réactionnelle, en particulier après une infection par Yersinia.