Sténose cervicale du canal rachidien Par Hospital for Special Surgery Peter J. Moley , MD , Vérifié/Révisé oct. 2022 | Modifié sept. 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La sténose cervicale du canal rachidien est un rétrécissement du canal rachidien dans le cou. Le rétrécissement comprime les nerfs et parfois la moelle épinière, provoquant une douleur cervicale et parfois une faiblesse et des sensations anormales dans les bras ou les jambes.

L’arthrose, les renflements du disque et les hernies discales, et le spondylolisthésis, peuvent provoquer un rétrécissement du canal rachidien.

Les symptômes, s’ils sont présents, peuvent comprendre une douleur cervicale, des picotements dans le bras, la main, la jambe ou le pied, ainsi qu’une faiblesse et une perte d’équilibre.

Le diagnostic repose sur l’examen clinique et parfois sur les résultats d’examens d’imagerie ou électrodiagnostiques.

Le traitement inclut des mesures pour soulager la douleur et parfois une chirurgie. Le canal rachidien court à travers le centre de la colonne et qui contient la moelle épinière et le faisceau de nerfs qui descend du bas de la moelle épinière jusqu’au niveau des lombaires. La colonne vertébrale et la mo... Vidéo Les nerfs spinaux se trouvent le long de la moelle épinière. Les nerfs spinaux émergent latéralement à travers des espaces ménagés entre les vertèbres pour se connecter à l’ensemble des nerfs de l’organisme. La partie du nerf spinal la plus proche de la moelle épinière s’appelle la racine. Compte tenu de leur localisation, les racines des nerfs rachidiens peuvent être comprimées si le canal rachidien est rétréci, ce qui provoque une douleur. Les causes les plus fréquentes de sténose cervicale du canal rachidien comprennent l’arthrose, la discopathie dégénérative, et le spondylolisthésis. Les autres causes comprennent l’ossification du ligament longitudinal postérieur, la spondylarthrite ankylosante et la maladie osseuse de Paget. La colonne vertébrale Colonne vertébrale et moelle épinière MODÈLE 3D Symptômes de la sténose cervicale du canal rachidien Certaines personnes atteintes de sténose cervicale du canal rachidien ne présentent pas de symptômes. D’autres personnes présentent une douleur cervicale et une amplitude limitée des mouvements du cou. Les symptômes de la compression médullaire comprennent un engourdissement ou des picotements dans le bras, la main, la jambe ou le pied, une faiblesse ou une perte d’équilibre. Diagnostic de la sténose cervicale du canal rachidien Examen clinique

Parfois, examens d’imagerie, études électrodiagnostiques, ou les deux Les médecins basent généralement le diagnostic de la sténose cervicale du canal rachidien sur les symptômes et l’examen clinique de la personne. Lors de l’examen clinique, les médecins vérifient la force et les réflexes de la personne. Les médecins peuvent réaliser d’autres examens si la personne présente une faiblesse ou un engourdissement ou si ses symptômes durent depuis plus de 6 semaines. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (TDM) sont des examens d’imagerie qui peuvent aider les médecins à identifier les anomalies de la colonne vertébrale à l’origine de la sténose cervicale du canal rachidien. Des examens des nerfs et des muscles (tests électrodiagnostiques), tels que les études de la conduction nerveuse et l’électromyographie, peuvent permettre aux médecins d’identifier la zone touchée par la sténose et de déterminer la sévérité de l’atteinte. Traitement de la sténose cervicale du canal rachidien Mesures pour soulager la douleur

Parfois, chirurgie en cas de douleur sévère Mesures pour soulager la douleur L’application de froid (des poches de glace par exemple) ou de chaleur (une bouillotte par exemple) ou encore la prise d’antalgiques en vente libre (comme le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]) peut aider à soulager la douleur. Certaines personnes peuvent être soulagées par des corticoïdes par voie orale. Les personnes doivent dormir sur le dos avec un oreiller fin sous le cou pour que la colonne cervicale reste alignée. La kinésithérapie peut contribuer à soulager les symptômes. La kinésithérapie se concentre sur la posture, le mouvement et la force des muscles autour du cou pour soulager les symptômes. Chirurgie Lorsque les mesures visant à soulager la douleur ne sont pas efficaces chez les personnes présentant une sténose cervicale, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour soulager la pression exercée sur la moelle épinière et les nerfs spinaux. Une intervention chirurgicale appelée laminectomie cervicale consiste en l’ablation de la partie de la vertèbre appelée lame, éliminant la pression exercée sur la moelle épinière et les nerfs spinaux. La laminectomie de la colonne cervicale comprend presque toujours la fixation de vertèbres adjacentes (fusion) pour éviter une conséquence fréquente d’une courbure anormale de la colonne vertébrale dans le cou (cyphose cervicale). L’approche la plus fréquente est la décompression cervicale par un abord frontal (antérieur) associée à l’ablation du disque et à la fusion.