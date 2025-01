Traitement chirurgical des erreurs de réfraction

University of Pittsburgh School of Medicine

Des procédures chirurgicales ou par laser (chirurgie réfractive) peuvent être utilisées pour la correction des erreurs de réfraction de la myopie, de l’hypermétropie et de l’astigmatisme. Ces procédures sont fréquemment utilisées pour reformer la cornée afin qu’elle puisse mieux concentrer la lumière sur la rétine. Les personnes atteintes de myopie sévère sont traitées par un autre type de chirurgie réfractive, impliquant l’insertion d’une lentille mince à l’intérieur de l’œil.

Le but de la chirurgie réfractive est de diminuer la dépendance aux lunettes ou aux lentilles de contact. Avant d’envisager une telle procédure, les personnes doivent avoir une discussion approfondie avec un ophtalmologue (un médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement, chirurgical ou non, des pathologies ophtalmiques) et évaluer soigneusement leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et les bénéfices de chacune des options.

Les meilleurs candidats à la chirurgie réfractive sont les patients en bonne santé, âgés de 18 ans ou plus et qui ne tolèrent pas les lentilles de contact et ceux qui, dans leurs activités de loisirs, comme la baignade ou le ski, sont gênés par le port de lunettes ou de lentilles de contact. De nombreuses personnes se font opérer pour des raisons de confort et d’esthétique. Cependant, la chirurgie réfractive n’est pas recommandée pour toutes les personnes souffrant d’erreurs de réfraction.

Les personnes qui généralement ne doivent pas subir une chirurgie réfractive comprennent celles qui ont

Eu un changement dans la prescription de leurs lunettes ou lentilles de contact l’année précédente

Des affections qui altèrent la cicatrisation des plaies, comme les maladies auto-immunes ou les maladies du tissu conjonctif

Une maladie oculaire active, telle qu’une sécheresse oculaire sévère

Un kératocône (cornée en forme de cône)

Une infection à herpès simplex récurrente impliquant la cornée

D’autres personnes qui généralement ne doivent pas subir une chirurgie réfractive sont celles qui

Prennent certains médicaments (par exemple, l’isotrétinoïne ou l’amiodarone)

Ont moins de 18 ans (avec quelques exceptions)

Avant l’intervention chirurgicale, le médecin mesure le degré exact d’erreur de réfraction (prescription de lunettes). Puis les yeux sont soigneusement examinés. Une attention particulière est portée aux cellules de la surface cornéenne (notamment pour déterminer si la couche superficielle de la cornée est lâche ou bien adhérente), sur la forme et l’épaisseur cornéennes (mesurée par des tests appelés topographie, tomographie et pachymétrie), sur la taille de la pupille, la pression intraoculaire, le nerf optique et la rétine.

Les interventions de chirurgie réfractive sont généralement effectuées rapidement et ne causent qu’une légère gêne. On utilise un collyre pour anesthésier l’œil. La personne doit essayer de garder l’œil fixé sur une cible désignée pendant l’intervention. Elle peut généralement regagner son domicile peu après l’intervention.

Bien que tout le monde n’ait pas une vision parfaite de 20/20 après l’intervention, après une chirurgie réfractive, la plupart des personnes présentent une vision de loin suffisante pour leur permettre d’accomplir de façon satisfaisante la plupart des activités (par exemple, conduire ou aller au cinéma). Les personnes plus susceptibles d’avoir une vision de loin de 20/20 après la chirurgie sont celles qui avaient une prescription de verres à correction légère à modérée avant la chirurgie. Plus de 95 % des personnes n’auront pas besoin de lentilles correctrices pour la vision de loin. Cependant, même si elles ne portent pas de lunettes pour la vision de loin, la plupart des personnes de plus de 40 ans doivent encore porter des lunettes pour lire après une chirurgie réfractive.

Les effets secondaires de la chirurgie réfractive incluent des symptômes temporaires

Parfois, ces symptômes ne disparaissent pas. Une sécheresse qui peut brouiller la vision.

Les possibles complications d’une chirurgie réfractive peuvent inclure

Surcorrection

Sous-correction

Infection

Il est important de bénéficier d’une intervention chirurgicale de haute qualité chez un chirurgien ayant de l’expérience avec la chirurgie réfractive, afin de minimiser le risque de complications.

Types de chirurgie réfractive Les deux interventions de chirurgie réfractive les plus fréquentes sur la cornée sont les suivantes Kératomileusis in situ avec laser (LASIK)

Kératectomie photoréfractive (PRK)

Kératomileusis in situ avec laser (LASIK) Il est principalement pratiqué pour corriger la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme. Au cours d’un LASIK, un volet très fin est découpé au centre de la cornée avec un laser ou un instrument tranchant appelé microkératome. Le volet est élevé, et des impulsions de lumière ultraviolette fortement concentrées et contrôlées à partir d’un laser à excimère vaporisent de petites quantités de tissus cornéens sous le volet pour reformer la cornée. Le volet est ensuite remis en place et cicatrise en quelques jours. Le LASIK peut entraîner une légère gêne pendant et après l’intervention. La récupération de la vision est rapide : de nombreuses personnes peuvent reprendre le travail 1 à 3 jours après l’intervention. Les complications comprennent des problèmes liés au volet, à l’amincissement et le bombement à long terme de la cornée (ectasie). Si un trouble du volet se développe pendant l’intervention chirurgicale, cette dernière est interrompue mais elle peut parfois être retentée au bout de six mois. Un autre problème lié au volet est sa dislocation, qui survient généralement après un traumatisme sévère de l’œil et entraîne une vision floue. Ce trouble est souvent résolu par un traitement immédiat. Très rarement, des problèmes de volet apparaissent lorsque, par exemple, un volet cicatrise avec des plis et entraîne une vision floue ou des étoiles dans les yeux ou des halos. Si ces problèmes de volet ne peuvent pas être corrigés, ils peuvent détériorer une fonction visuelle de manière permanente (comme la conduite de nuit) si une lentille de contact rigide n’est pas utilisée. L’ectasie peut causer une vision floue, une augmentation de la myopie et un astigmatisme irrégulier. Les autres complications incluent une vision floue sévère et intermittente, due à une sécheresse oculaire et, rarement, une infection ou inflammation de la cornée menaçant la vision. Les personnes qui ont une cornée fine ou une couche superficielle de la cornée lâche et celles dont l’état ne permet pas une chirurgie réfractive ne sont pas de bons candidats au LASIK.

Kératectomie photoréfractive (PRK) Elle est principalement utilisée pour corriger la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme. La kératectomie photoréfractive requiert l’usage d’un laser à excimère pour reformer la cornée. À l’inverse du LASIK, aucun volet n’est créé. Les cellules à la surface de la cornée sont enlevées au début de l’opération. Comme dans le LASIK, des impulsions de lumière ultraviolette hautement focalisée, contrôlées par ordinateur, éliminent de petites quantités de cornée et changent sa forme afin de faire mieux converger la lumière sur la rétine. Cela améliore la vision sans les lunettes ou lentilles de contact. Une lentille de contact est placée sur l’œil après l’intervention, pour servir de pansement (lentille-pansement). Elle permet aux cellules de surface de se régénérer et soulage la douleur. Cette technique prend cinq minutes pour chaque œil. Les complications comprennent la formation d’un voile (causant la vision floue ou brouillée) si une grande quantité de tissu cornéen est enlevée. Par ailleurs, les personnes doivent utiliser un collyre à base de corticoïdes pendant plusieurs mois après l’intervention chirurgicale. Le collyre corticoïde peut causer un glaucome. Par conséquent, les médecins surveillent de près les personnes qui utilisent des collyres corticoïdes. Une infection sévère de la cornée menaçant la vision est également une complication rare. Bien que l’inconfort soit plus important et la durée de cicatrisation plus longue après un PRK qu’après un LASIK (les cellules de la surface enlevée doivent se redévelopper), cette technique par kératectomie photoréfractive peut parfois être utilisée chez des personnes qui ne peuvent pas être traitées par le LASIK.