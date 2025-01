Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la vision floue et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques d’une vision floue).

Le médecin pose de nombreuses questions à la personne concernant ses symptômes, car il est important de comprendre exactement ce qu’elle entend par vision floue. Par exemple, la personne ayant effectivement perdu la vue dans une zone de son champ visuel (lacune du champ visuel) peut décrire cette sensation comme étant une vision trouble. L’apparition d’autres troubles oculaires, comme une rougeur des yeux, une sensibilité à la lumière, des corps flottants, une sensation soudaine de flashs semblables à un petit éclair, des taches ou des étoiles (photopsie) et une douleur au repos ou en déplaçant les yeux, aide le médecin à déterminer la cause de la vision floue. Le médecin interroge également la personne sur les effets de l’obscurité (vision de nuit) et de la lumière vive (par exemple, un flou visuel, des éclats d’étoile ou des halos de lumière) sur sa vision et lui demande si elle porte des lentilles correctrices.

Le médecin pose également des questions concernant les symptômes des causes possibles et la présence de maladies connues présentant des facteurs de risque de maladies des yeux (par exemple, hypertension artérielle, diabète, infection par le VIH ou le SIDA et drépanocytose).

Un examen des yeux peut tout à fait suffire.

Des tests d’acuité visuelle (netteté de la vision) constituent une première étape. Idéalement, l’acuité visuelle se mesure lorsque la personne se situe à environ 6 mètres d’une échelle visuelle standard (tableau de Snellen) affichée ou projetée sur un mur. Si ce test ne peut pas être réalisé, l’acuité de près est mesurée à l’aide d’une échelle visuelle de près placée à environ 36 centimètres de l’œil. L’acuité de chaque œil est mesurée séparément, tandis que l’autre œil est couvert. Si la personne en porte, elle garde ses lunettes pendant la mesure de l’acuité visuelle. Parfois, le médecin demande à la personne de regarder par un trou sténopéïque. En général, ce dispositif corrige presque complètement les erreurs de réfraction, mais ne corrige pas une vision floue provoquée par d’autres causes.

Un examen ophtalmologique est aussi important. Le médecin examine attentivement tout l’œil à l’aide d’un ophtalmoscope (lumière avec des loupes, qui éclaire le fond de l’œil), d’une lampe à fente (instrument qui lui permet d’examiner l’œil avec un fort grossissement) ou des deux. Souvent, les yeux sont dilatés à l’aide de collyre pour effectuer une ophtalmoscopie. La pression à l’intérieur de l’œil (pression intraoculaire) est mesurée (tonométrie).

La cause est établie suivant les symptômes et les résultats découverts au cours de l’examen de la vue. Par exemple, si l’acuité visuelle revient lorsque des verres correcteurs ou un trou sténopéïque sont utilisés et le reste de l’examen ophtalmique est normal, alors l’erreur de réfraction simple provoque effectivement la sensation de flou ou de vision trouble.

Chez une personne qui souffre d’une maladie soudaine et urgente, les symptômes de l’hypermétropie peuvent être plus visibles, même chez les personnes âgées de 40 ans ou plus qui n’ont jamais eu besoin de lentilles correctrices pour lire. L’hypermétropie précédemment non reconnue est une cause fréquente de vision floue chez les personnes hospitalisées.