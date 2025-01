Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce que le médecin découvre d’après les antécédents médicaux et l’examen clinique de la personne suggère souvent une cause de la vision double et les examens à réaliser (voir le tableau Certaines causes de vision double).

Le médecin cherche à savoir si la vision double touche un œil ou les deux yeux, et si celle-ci est constante ou si elle tend à apparaître et disparaître. Il demande également à la personne si les images qu’il voit sont côte à côte ou se chevauchent et si la vision double tend à se produire uniquement lorsqu’il regarde dans une direction particulière. Le médecin vérifie si la personne souffre de douleurs, d’engourdissement du front ou de la joue, d’une faiblesse du visage, de vertiges et de troubles de la déglutition ou du langage, car tous ces symptômes peuvent révéler une affection du nerf crânien. Le médecin vérifie également les symptômes d’autres troubles du fonctionnement du système nerveux et les symptômes d’autres maladies.

L’examen de la vue est la partie la plus importante de l’examen clinique. Le médecin contrôle la vision de la personne. Il recherche également soigneusement une protrusion du globe oculaire ou des deux yeux et un affaissement de la paupière, et contrôle la réaction des pupilles à la lumière. Il vérifie les mouvements des yeux en demandant à la personne de suivre son doigt se déplaçant vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Le médecin utilise alors une lampe à fente (instrument qui lui permet d’examiner l’œil avec un fort grossissement) et effectue une ophtalmoscopie pour examiner les structures internes des yeux.

Les symptômes et les résultats de l’examen peuvent fournir des informations utiles au médecin afin de définir les causes les plus susceptibles d’être à l’origine du trouble. Par exemple, si une vision double tend à apparaître et disparaître et que d’autres symptômes de dysfonctionnement éventuel du système nerveux se manifestent, la myasthénie grave et la sclérose en plaques sont parmi les causes probables. Si les deux yeux ne regardent pas dans la même direction, alors la direction dans laquelle la vision double se produit indique parfois au médecin lequel des nerfs crâniens est dysfonctionnel.