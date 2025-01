Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les données des antécédents et de l’examen clinique suggèrent souvent une cause et les examens à réaliser (voir le tableau Perte de vision subite).

Le médecin cherche à savoir depuis combien de temps et à quel moment la perte de la vision est survenue et si celle-ci a progressé depuis. Il demande à la personne si la perte touche un seul œil ou les deux yeux et si celle-ci est totale ou ne touche qu’une partie spécifique du champ de vision. Le médecin vérifie si d’autres symptômes de la vision sont présents comme des corps flottants, des éclairs, des halos autour des lumières, une distorsion des couleurs, des motifs irréguliers ou en mosaïque, ou une douleur oculaire. Le médecin pose plusieurs questions relatives aux symptômes non liés aux yeux et à la présence de facteurs de risques de maladies pouvant causer des maladies des yeux.

L’examen clinique est principalement axé sur les yeux, mais le médecin peut également faire un examen clinique général.

En ce qui concerne l’examen de la vue, le médecin vérifie d’abord soigneusement la netteté de la vision (acuité visuelle), et ceci le plus souvent en demandant à la personne de lire des lettres sur un tableau, d’abord avec un œil couvert et ensuite avec les deux yeux découverts. Le médecin vérifie la façon dont les pupilles se rétrécissent (constriction) en réaction à la lumière et la façon dont les yeux peuvent suivre un objet en mouvement. La capacité à voir les couleurs peut être évaluée. Le médecin examine l’œil et les paupières en utilisant une lampe à fente (instrument qui lui permet d’examiner l’œil avec un fort grossissement) et mesure la pression intraoculaire. Après avoir mis des gouttes qui dilatent les pupilles, l’ophtalmologiste examine minutieusement la rétine à l’aide d’une lampe à fente ou d’une lumière venant d’une lampe frontale ou d’un instrument portatif.