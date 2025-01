Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause du gonflement de la paupière et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques du gonflement de la paupière).

Le médecin pose les questions suivantes :

Depuis combien de temps dure le gonflement de la paupière

Si le gonflement touche la paupière supérieure et/ou inférieure d’un seul œil ou des deux yeux

Si une lésion (y compris des piqûres d’insectes) ou une chirurgie des yeux s’est produite

S’il ressent des démangeaisons, une douleur, des céphalées, des changements dans la vision, de la fièvre ou un écoulement de l’œil

Si les symptômes touchent aussi d’autres parties du corps

Si la personne souffre d’une maladie (par exemple, du cœur, des reins ou du foie), si elle prend des médicaments (par exemple, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine) pouvant provoquer un gonflement des paupières, ou si son niveau de la tolérance au froid ou à la chaleur change, ce qui peut indiquer un trouble de la thyroïde

Si la personne utilise un médicament pour les yeux ou le contour des yeux

Si la personne a changé de produits en vente libre pour le visage ou le contour des yeux (par exemple, un nouveau maquillage, des crèmes ou des nettoyants pour le visage, ou une nouvelle lessive pour laver la literie ou les serviettes)

Au cours de l’examen clinique, le médecin recherche des signes de troubles pouvant toucher d’autres parties du corps, mais se concentre d’abord sur les yeux. Il recherche une rhinorrhée et d’autres signes d’allergies, des rages de dents ou des céphalées (qui peuvent indiquer une infection dentaire ou des sinus), de la fièvre et des changements au niveau de la peau autour des yeux.

Le médecin examine les paupières ou toute affection de l’œil à l’aide d’une lampe à fente (instrument qui lui permet d’examiner l’œil avec un fort grossissement). Le médecin vérifie l’emplacement et la couleur du gonflement et si la paupière est sensible ou chaude, si la vision est affectée, si les muscles de l’œil fonctionnent normalement et si un écoulement est présent.