La cause la plus courante d’une différence de taille entre les deux pupilles est

Anisocorie physiologique

Une anisocorie physiologique est une différence de taille naturelle entre les deux pupilles. Elle ne présente aucun trouble. Environ 20 % des personnes souffrent de cette pathologie chronique, qui est considérée comme une variation normale. Chez ces personnes, les deux pupilles réagissent normalement à la lumière et à l’obscurité et aucun symptôme ne se manifeste.

Moins souvent, la différence de taille entre les deux pupilles est due à

Troubles oculaires

Affections du système nerveux

Selon la cause, soit la plus grande pupille est considérée comme anormale, soit la plus petite. Souvent, la plus grande pupille est incapable de se contracter normalement. Cependant, comme dans le syndrome de Horner, c’est la plus petite pupille qui ne se dilate pas. Si la plus grande pupille est anormale, alors la différence de taille est plus importante à la lumière. Si la plus petite pupille est anormale, la différence de taille est supérieure dans l’obscurité.

Les maladies des yeux responsables d’une différence de taille entre les deux pupilles incluent les malformations congénitales et les lésions oculaires. De plus, certains médicaments administrés dans l’œil peuvent affecter la pupille. Ces médicaments se présentent sous forme de gouttes pour traiter les maladies des yeux (par exemple, l’homatropine utilisée contre certains troubles ou lésions ou encore la pilocarpine utilisée contre le glaucome) ou ce sont des médicaments ou d’autres substances ayant pénétré accidentellement dans l’œil (par exemple, la scopolamine utilisée sous forme de patch pour le mal des transports, des plantes comme le datura stramoine ou encore, certains insecticides). Une inflammation de l’iris (iritis) et certains types de glaucome provoquent une différence de taille entre les deux pupilles, mais cette constatation est généralement occultée par une douleur oculaire sévère.

Les maladies du système nerveux responsables d’une différence de taille entre les deux pupilles sont celles qui touchent le 3e nerf crânien ou certaines parties du système nerveux sympathique ou parasympathique (système nerveux autonome). Ces voies véhiculent des impulsions nerveuses jusqu’à la pupille et jusqu’aux muscles qui contrôlent l’œil et la paupière. Ainsi, les personnes atteintes de maladies du système nerveux affectant la pupille sont souvent atteintes d’un affaissement de la paupière, d’une vision double et/ou ont les yeux visiblement mal alignés. Les troubles du cerveau touchant ces voies incluent les accidents vasculaires cérébraux, les hémorragies cérébrales (spontanée ou en raison d’une blessure à la tête) et moins fréquemment, certaines tumeurs ou infections. Les affections extérieures au cerveau atteignant le système nerveux sympathique comprennent les tumeurs et les lésions au niveau du cou ou de la partie supérieure de la poitrine. Le syndrome de Horner est caractérisé par la concomitance de signes cliniques : une pupille rétrécie, un affaissement de la paupière et une absence de sudation autour de l’œil concerné. Le syndrome de Horner est consécutif à l’atteinte des fibres du système nerveux sympathique innervant l’œil, et ceci en raison de toute cause.