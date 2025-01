Occlusion des artères centrales de la rétine et des branches des artères rétiniennes (Occlusion de l’artère rétinienne centrale, occlusion d’une branche de l’artère rétinienne) Par Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University Sonia Mehta , MD , Vérifié/Révisé avr. 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

Une artère dans la rétine (structure transparente et sensible à la lumière qui se situe à l’arrière de l’œil) peut s’obstruer, causant une perte de vision subite et non douloureuse.