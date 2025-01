Des fragments du myxome ou des caillots sanguins qui se forment à sa surface peuvent se détacher (devenant des emboles), être transportés à travers la circulation sanguine vers d’autres organes et y obstruer les artères. Les symptômes résultants dépendent de l’artère obstruée. Par exemple, l’obstruction d’une artère du cerveau par une embolie tumorale due à un myxome de l’atrium gauche peut provoquer un accident vasculaire cérébral, et l’obstruction d’une artère du poumon par une embolie due à un myxome de l’atrium droit peut causer une douleur et l’expectoration de sang. Les emboles sont la complication la plus fréquente des myxomes.

D’autres complications incluent certaines anomalies sanguines. Une numération des globules rouges faible (anémie) peut causer fatigue, faiblesse et pâleur. Une numération plaquettaire faible peut causer des problèmes de coagulation du sang et les personnes affectées peuvent développer des taches rouges, violettes ou brunes (pétéchies) ou des ecchymoses sur la peau.