La cellulite préseptale est une infection de la paupière, et de la peau et des tissus autour de l’œil.

La cellulite préseptale et la cellulite orbitaire sont plus fréquentes chez l’enfant. La cellulite préseptale est bien plus fréquente que la cellulite orbitaire. Cependant, la cellulite orbitaire est plus dangereuse.

La cellulite préseptale est habituellement causée par une infection du visage ou de la paupière, une morsure d’insecte ou d’animal infecté, un chalazion ou orgelet (hordéole), ou une sinusite.

Cellulite préseptale Image Photo avec l’aimable autorisation de James Garrity, MD.

Symptômes de la cellulite préseptale En cas de cellulite préseptale, les tissus entourant l’œil peuvent enfler, devenir chauds, sensibles et rouges. Une fièvre peut se développer. Parfois, la paupière est si enflée qu’elle ne peut pas s’ouvrir aisément. Toutefois, lorsque les paupières sont ouvertes, la vision et les mouvements oculaires ne sont pas altérés, et le globe oculaire n’est pas proéminent.

Diagnostic de la cellulite préseptale Examen clinique

Parfois, tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique Les médecins peuvent généralement diagnostiquer la cellulite préseptale par les symptômes de la personne, mais parfois une infection potentiellement plus grave, la cellulite orbitaire, peut aussi être un diagnostic possible. La fasciite nécrosante est une infection des tissus mous qui peut affecter l’orbite de l’œil. Elle provoque une forme sévère de cellulite préseptale qui peut rapidement envahir et provoquer la mort (nécrose) des tissus environnants. Il s’agit d’une infection grave qui doit être traitée rapidement. Une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) sont réalisées pour établir le diagnostic de ces infections plus graves.