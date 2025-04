Un glaucome se développe si le liquide s’accumule dans l’œil et augmente la pression à l’intérieur.

Un œil sain est rempli de liquide. Ce liquide lui permet de conserver sa forme appropriée. Il est en permanence produit, puis éliminé. Normalement, le système fonctionne comme un robinet et un lavabo. L’équilibre entre la production et l’écoulement du liquide (comme entre un robinet ouvert et un lavabo qui s’écoule correctement) permet au liquide de s’écouler librement et d’éviter l’accumulation de pression dans l’œil.

Dans le cas du glaucome, du liquide s’accumule car quelque chose obstrue sa voie d’élimination normale.

Chez de nombreuses personnes, la cause de l’accumulation de liquide est inconnue

Chez certaines personnes, l’élimination du liquide est obstruée par un autre trouble oculaire, tel qu’une infection ou une tumeur

Le glaucome peut apparaître à tout âge, mais il est plus fréquent lorsque l’on vieillit.

Les personnes exposées au risque le plus élevé de glaucome peuvent avoir :