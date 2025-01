La boulimie est un trouble alimentaire dans lequel vous :

Mangez de grandes quantités de nourriture en une fois (boulimie)

Ensuite, vous faites des choses pour compenser la suralimentation (purge)

Pour compenser la suralimentation, la plupart des gens se font vomir et font beaucoup de sport. Cependant, certaines personnes prennent des laxatifs pour provoquer une diarrhée. Elles peuvent aussi prendre des diurétiques pour se faire uriner. Habituellement, elles finissent par avoir un poids proche d’un poids moyen.

La boulimie commence habituellement à l’adolescence ou au début de l’âge adulte et elle est plus fréquente chez les jeunes filles et les femmes. Elle peut être provoquée par la pression sociale incitant à être mince. La boulimie peut être héréditaire.