L’anorexie est un trouble alimentaire. Les personnes atteintes d’anorexie limitent leur apport alimentaire, même si elles continuent à perdre du poids. Elles sont préoccupées par des pensées liées à la nourriture et peuvent nier qu’elles ont un problème. En cas d’anorexie, deux comportements sont possibles :

Manger très peu

Manger beaucoup en une seule fois (frénésie alimentaire) puis vous faire vomir (purge)

En conséquence, vous perdez plus de poids que ce qui serait sain pour votre âge et votre taille. Vous pouvez perdre tellement de poids que vous devenez gravement malade ou pouvez même mourir. Malgré une apparence mince et malade, vous restez convaincu(e) que vous êtes trop gros(se).

L’anorexie peut être provoquée par la pression sociale incitant à être mince. La maladie peut être héréditaire.