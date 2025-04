Greffe de cellules souches

Médicaments pour prévenir les infections

Immunoglobulines pour remplacer les anticorps manquants

Transfusions de plaquettes

Parfois, eltrombopag Parfois, eltrombopag

Parfois, thérapie génique

Une greffe de cellules souches est nécessaire à la survie. Sans elle, la plupart des enfants atteints du syndrome de Wiskott-Aldrich décèdent avant l’âge de 15 ans.

Des antibiotiques sont administrés en continu pour prévenir les infections, ainsi que des immunoglobulines (anticorps provenant du sang de personnes dont le système immunitaire est normal), pour fournir les anticorps manquants, et aider ainsi à prévenir les infections. Un antiviral (aciclovir) est administré pour prévenir les infections virales. Des transfusions de plaquettes sont administrées pour soulager les problèmes de saignement.

Des transfusions de plaquettes ou le médicament eltrombopag peuvent être administrés si la numération plaquettaire est trop basse et augmente le risque d'hémorragie. Lorsque les problèmes hémorragiques sont sévères, le médecin peut procéder à une ablation de la rate (splénectomie). Cependant, cette procédure est évitée dans la mesure du possible, car elle accroît le risque d'infection grave du sang (septicémie). La thérapie génique peut corriger la mutation génétique et réduire la fréquence des infections.