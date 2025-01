Ecchymoses et hémorragies

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qu’il découvre à l’examen clinique et dans les antécédents médicaux suggère parfois une cause des saignements ou des ecchymoses, mais généralement, il faut réaliser des examens.

Le médecin interroge la personne sur le type de saignements, notamment la fréquence des saignements de nez, de gencives lors du brossage des dents, la présence de crachats sanglants lors de la toux (hémoptysie), de sang dans les selles ou les urines, ou de selles noires d’aspect goudronneux (méléna). Il recherche également la présence d’autres symptômes : douleur abdominale et diarrhée (suggérant une maladie digestive), douleurs articulaires (suggérant une maladie du tissu conjonctif), et absence de règles avec nausées matinales (suggérant une grossesse). Le médecin demande également à la personne si elle prend des médicaments connus pour augmenter le risque hémorragique (comme l’aspirine, l’indométacine, l’héparine ou la warfarine). La tendance aux saignements chez une personne qui prend de la warfarine, en particulier si la dose a récemment été augmentée, est certainement due au médicament. Le médecin demande également si la personne est atteinte d’une maladie susceptible de provoquer des troubles de la coagulation, comme :

On interroge également la personne sur sa consommation d’alcool et une éventuelle consommation de drogues par voie intraveineuse (IV). Une consommation d’alcool importante constitue un facteur de risque de maladie hépatique, et l’utilisation de drogues par voie intraveineuse est un facteur de risque d’infection par le VIH.

Les personnes ayant des antécédents familiaux de saignements excessifs présentent un risque d’avoir une maladie hémorragique héréditaire, par exemple la télangiectasie hémorragique héréditaire, l’hémophilie ou la maladie de von Willebrand. Toutefois, les personnes atteintes ne connaissent pas toutes les antécédents familiaux de ces maladies.

Lors de l’examen clinique, le médecin vérifie les constantes vitales (température, pression artérielle et fréquence cardiaque). Ces paramètres peuvent donner une première indication sur la présence de maladies graves, en particulier un faible volume de sang ou une infection. Une fréquence cardiaque élevée accompagnée d’une hypotension artérielle suggère une diminution du volume sanguin due à une hémorragie. Une fièvre suggère la présence d’une infection.

Le médecin examine la peau et les muqueuses (nez, bouche et vagin) à la recherche de signes de saignement. Un toucher rectal est pratiqué pour rechercher des saignements de l’appareil intestinal. Le médecin recherche également des signes, tels que sensibilité lors du mouvement et œdème localisé, pouvant indiquer un saignement dans les tissus profonds. Une personne ayant une hémorragie interne à la tête peut présenter une confusion, des raideurs au niveau de la nuque ou des troubles neurologiques (tels que des céphalées, des troubles de la vision ou un état de faiblesse). Les sites hémorragiques peuvent constituer un indice quant à leur cause. Les saignements de sites superficiels, notamment la peau et les muqueuses, suggèrent un problème des plaquettes ou des vaisseaux sanguins. En revanche, les saignements dans des tissus profonds sont le signe d’un trouble de la coagulation.

D’autres résultats d’examens peuvent permettre de préciser la cause. L’accumulation de liquide dans l’abdomen (ascite), une augmentation du volume de la rate (splénomégalie), et une coloration jaune de la peau et/ou des yeux (jaunisse ou ictère) suggèrent que les saignements sont dus à une maladie du foie. Chez une femme enceinte ou ayant récemment accouché, ou chez une personne en état de choc ou qui présente fièvre, frissons et d’autres signes d’infection grave, on suspecte une coagulation intravasculaire disséminée. Chez les enfants, la fièvre et des troubles intestinaux, en particulier une diarrhée sanglante, suggèrent un syndrome hémolytique et urémique. Une éruption cutanée sur les jambes, des douleurs articulaires et des troubles intestinaux suggèrent une vascularite à immunoglobulines A.