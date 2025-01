Les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand signalent souvent l’existence d’antécédents familiaux hémorragiques. L’exemple type est celui d’un enfant qui présente des ecchymoses, qui saigne de manière abondante après une coupure, une extraction dentaire ou une intervention chirurgicale. Les jeunes femmes ont des règles abondantes. Le saignement peut parfois être plus grave. En revanche, les modifications hormonales, la grossesse, les inflammations et les infections peuvent stimuler la production de facteur de von Willebrand et améliorer transitoirement la capacité des plaquettes à adhérer à la paroi des vaisseaux et à arrêter le saignement.