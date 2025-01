Présentation de la thrombocytopénie

De nombreux troubles peuvent provoquer une thrombocytopénie, mais ces troubles se divisent en trois catégories principales :

Trop peu de plaquettes sont produites

Trop de plaquettes sont détruites

Trop de plaquettes se trouvent piégées dans la rate

La thrombocytopénie peut se manifester lorsque la moelle osseuse ne fabrique pas suffisamment de plaquettes, comme cela se produit dans la leucémie ou d’autres affections de la moelle osseuse.

L’infection par le virus de l’hépatite C, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH, le virus qui cause le syndrome d’immunodéficience acquise [SIDA]), le virus d’Epstein-Barr (la cause habituelle de la mononucléose) et de nombreux autres virus peuvent entraîner une thrombocytopénie.

Les plaquettes peuvent être piégées dans la rate lorsque celle-ci augmente de taille, comme dans la cirrhose du foie, la myélofibrose et la maladie de Gaucher, ce qui entraîne une diminution du nombre de plaquettes dans la circulation.

Les transfusions massives de globules rouges peuvent diluer la concentration des plaquettes dans le sang.

Enfin, l’organisme peut utiliser ou détruire une quantité trop importante de plaquettes, comme cela se produit dans de nombreux troubles. Les trois troubles les plus fréquents sont la thrombocytopénie immunitaire, le purpura thrombocytopénique thrombotique et le syndrome hémolytique et urémique.

Certains médicaments tels que l’héparine, certains antibiotiques, l’éthanol, les médicaments anticancéreux et la quinine peuvent aussi entraîner une thrombocytopénie. La thrombocytopénie médicamenteuse peut être due à :

Diminution de la production de plaquettes par la moelle osseuse (due à une toxicité médullaire)

Destruction accrue des plaquettes (thrombocytopénie à médiation immunitaire)