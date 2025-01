Les maladies acquises des plaquettes sont généralement causées par des

Médicaments

Maladies

Les médicaments les plus fréquents qui altèrent la fonction plaquettaire sont l’aspirine et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ainsi que des médicaments antiplaquettaires tels que le clopidogrel et des médicaments similaires, utilisés en prévention des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques.

Les maladies qui peuvent altérer la fonction plaquettaire sont, notamment, la cirrhose, le myélome multiple, la maladie rénale et le lupus érythémateux systémique (lupus).

Certaines personnes peuvent développer des troubles de la fonction plaquettaire à la suite d’une dérivation cardiopulmonaire au cours d’une intervention à cœur ouvert.