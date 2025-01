Antibiotiques

Médicaments visant à stimuler la production de neutrophiles

Le plus important est de traiter l’infection découverte. Chez les personnes atteintes de neutropénie sévère, les infections peuvent rapidement devenir sévères, voire mortelles. Même si les médecins ne peuvent pas diagnostiquer une infection spécifique, en cas de neutropénie et de fièvre, on suppose une infection. Ces patients reçoivent des antibiotiques efficaces contre les organismes infectieux fréquents.

Le traitement de la neutropénie dépend de sa cause et de sa gravité. La prise des médicaments susceptibles d’entraîner une neutropénie doit être arrêtée dès que possible ; et on doit éliminer une éventuelle exposition à des substances toxiques.

La moelle osseuse récupère parfois sans aucun traitement. La neutropénie qui accompagne les infections virales, comme la grippe, peut être transitoire et disparaître lorsque l’infection est guérie. Les personnes atteintes de neutropénie modérée n’ont généralement pas de symptômes et n’ont pas nécessairement besoin de traitement.

En revanche, les personnes atteintes de neutropénie sévère peuvent rapidement mourir d’une infection parce que leur organisme n’a pas les moyens de combattre les agents pathogènes. Lorsque ces personnes développent des infections, elles sont généralement hospitalisées et reçoivent immédiatement des antibiotiques puissants, avant même l’identification de la cause et du site infectieux exact. La fièvre est généralement le premier signe de l’infection chez les personnes neutropéniques ; elle impose une prise en charge médicale rapide.

Le facteur de croissance appelé facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF, granulocyte colony stimulating factor) stimule la production de neutrophiles par la moelle osseuse, augmente les neutrophiles sanguins et prévient la fièvre, les ulcères buccaux et les infections bactériennes chez les patients atteints de neutropénie sévère. Il est administré par injection (sous la peau ou dans une veine).

La globuline antithymocyte ou d’autres types de traitements immunosuppresseurs peuvent être administrés dans une veine en présence d’un trouble tel qu’une anémie aplasique.

Lorsque la neutropénie est due à une autre maladie (tuberculose, leucémie ou autres cancers), le traitement de la maladie sous-jacente peut corriger la neutropénie. La greffe de moelle osseuse (ou greffe de cellules souches) n’a pas pour but de traiter la neutropénie en elle-même, mais peut être recommandée pour traiter certaines maladies graves qui entraînent une neutropénie, comme l’anémie aplasique ou la leucémie.