Maladies des basophiles

Les basophiles sont un type de globules blancs qui jouent un rôle dans la surveillance immunitaire (comme la détection et la destruction de cancers très précoces) et la réparation des plaies. Les basophiles peuvent libérer de l’histamine ainsi que d’autres médiateurs et interviennent dans l’initiation des réactions allergiques.

Les basophiles représentent moins de 3 % des globules blancs circulants (soit 0 à 300 basophiles par microlitre de sang [0 à 0,3 × 109 par litre]).

Une baisse du nombre de basophiles (basopénie) peut se manifester en réponse à la thyrotoxicose, dans les réactions aiguës d’hypersensibilité et au cours des infections.

Une augmentation du nombre de basophiles (basophilie) peut survenir en cas d’hypothyroïdie. Dans les néoplasmes myéloprolifératifs (comme la polyglobulie essentielle et la myélofibrose), une forte augmentation des basophiles peut se produire.

Les symptômes dépendent généralement du trouble qui provoque la variation du nombre de basophiles, mais une augmentation du nombre de basophiles peut provoquer des démangeaisons ainsi que d’autres réactions allergiques.

La variation du nombre de basophiles est généralement détectée de façon fortuite lorsqu’une numération formule sanguine est réalisée pour d’autres raisons.

Le traitement vise le trouble responsable de la variation du nombre de basophiles.