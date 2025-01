Présentation de l’anémie

De nombreux troubles entraînant l’anémie, comme le cancer, notamment les cancers du sang tels que le syndrome myélodysplasique et le myélome multiple, tendent à être plus fréquents chez les adultes plus âgés. Par conséquent, de nombreux adultes âgés développent une anémie. L’anémie due à une maladie chronique (provoquée par une inflammation chronique, une infection, ou un cancer) et l’anémie ferriprive provoquée par un saignement anormal sont les anémies les plus fréquentes chez les adultes âgés. L’anémie n’est pas une conséquence normale du vieillissement ; lorsqu’une anémie est diagnostiquée, il faut toujours en rechercher la cause.

Les symptômes de l’anémie sont sensiblement les mêmes, quel que soit de l’âge. De plus, même lorsque l’anémie est légère, les adultes âgés sont plus sujets à la confusion, la dépression, l’agitation ou au manque d’énergie que les populations plus jeunes. Elles peuvent également avoir des troubles de l’équilibre et des difficultés à marcher. Ces troubles peuvent être un frein à leur indépendance dans leur vie quotidienne. Néanmoins, certains adultes âgés atteints d’anémie légère ne présentent aucun symptôme, en particulier lorsque l’anémie se développe progressivement, comme c’est souvent le cas.

Chez les adultes âgés, l’anémie due à une carence en vitamine B12 peut être confondue avec la démence, car ce type d’anémie affecte la fonction mentale.

La présence d’anémie peut réduire l’espérance de vie des adultes âgés. C’est pourquoi il est particulièrement important d’en identifier la cause et de la corriger rapidement.