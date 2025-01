Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Les polypes nasaux sont des formations charnues de la muqueuse du nez.

Les polypes nasaux sont plus susceptibles de se développer chez les personnes qui souffrent d’allergies ou d’asthme.

Certains des symptômes causés par les polypes sont l’obstruction nasale et la congestion.

Les médecins diagnostiquent généralement les polypes nasaux à partir de leur apparence caractéristique.

Les corticoïdes peuvent rétrécir ou éliminer les polypes, mais parfois les polypes peuvent être enlevés par la chirurgie.

Les polypes sont des formations fréquentes qui ont une forme de goutte et qui se forment autour des ouvertures des cavités sinusiennes. Un polype ressemble à un grain de raisin sans pépins et sans peau. À la différence des polypes du colon ou de la vessie, les polypes du nez ne sont pas des tumeurs et par conséquent n’entraînent pas une augmentation du risque de cancer. Ils sont simplement le reflet d’une inflammation, bien que des antécédents familiaux de la maladie puissent être présents.

Polypes nasaux Image Photo fournie par le Dr Bechara Ghorayeb.

Le nez Vidéo

Les polypes peuvent se développer à l’occasion d’une infection du nez ou des sinus et disparaître après le traitement de cette infection, ou se former lentement et persister. Les polypes nasaux peuvent se former si un corps étranger se trouve dans le nez. Certaines personnes allergiques à l’aspirine et à d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) présentent une combinaison d’asthme, de congestion chronique du nez et des sinus et de polypes nasaux. La liaison des polypes nasaux à l’allergie et à d’autres symptômes du conduit respiratoire n’est pas évidente. Les personnes qui ont des polypes nasaux peuvent développer des infections des sinus si les polypes bloquent le drainage de ceux-ci. Dans de rares cas, les personnes développent une rhinosporidiose (infection dans le nez caractérisée par des polypes qui saignent), ce qui peut provoquer une rhinite chronique.

Symptômes des polypes nasaux De nombreuses personnes n’ont pas conscience d’avoir des polypes nasaux, bien qu’elles puissent en avoir. Éternuements

Congestion nasale

Obstruction

Écoulement du liquide dans la gorge (écoulement postnasal)

Douleurs faciales

Écoulement excessif provenant du nez

Perte de l’odorat (anosmie)

Odorat diminué (hyposmie)

Démangeaisons autour des yeux

Infections chroniques des sinus

Diagnostic des polypes nasaux Examen clinique

Parfois, biopsie Les médecins diagnostiquent généralement les polypes nasaux à partir de leur apparence caractéristique. Les médecins peuvent réaliser une biopsie du polype afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un cancer.