Seules 10 % environ des personnes atteintes d’otospongiose développent une perte auditive. La perte auditive devient généralement évidente à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Dans de rares cas, la perte auditive se développe vers l’âge de 7 ou 8 ans.

En général, l’otospongiose se développe dans une oreille, bien que plus de la moitié des personnes développent des symptômes dans les deux oreilles. La perte auditive est le symptôme le plus fréquent. La perte peut être progressive. Chez de nombreuses personnes, le premier signe d’otospongiose est un problème d’audition des sons graves ou des chuchotements. Certaines personnes atteintes d’otospongiose ont également des acouphènes (bourdonnements dans l’oreille) et, très rarement, des étourdissements.