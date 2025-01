La myringite est une infection bactérienne ou virale du tympan.

La myringite est une forme d’otite moyenne aiguë et est causée par plusieurs virus et bactéries. Les bactéries Streptococcus pneumoniae et Mycoplasma sont des causes courantes.

Le tympan s’enflamme et de petites bulles remplies de liquide (vésicules) se forment à sa surface. Des vésicules peuvent également être présentes dans l’otite moyenne, mais la myringite n’entraîne pas la formation de pus ou de liquide dans l’oreille moyenne. La douleur est aiguë et dure de 24 à 48 heures. Les personnes atteintes de myringite peuvent présenter une perte auditive et de la fièvre.

Les médecins diagnostiquent une myringite en examinant le tympan à l’aide d’un otoscope (lampe portative utilisée pour examiner le conduit auditif et le tympan).

Puisqu’il est difficile de savoir si l’infection est d’origine virale ou bactérienne, par défaut, la plupart des personnes sont traitées avec des antibiotiques et des antalgiques (analgésiques). Les analgésiques peuvent être administrés par voie orale ou sous forme de gouttes. Afin de soulager la douleur, les médecins peuvent ouvrir les vésicules à l’aide d’une petite lame.