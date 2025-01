Votre tympan est une fine membrane (comme la peau) située à l’intérieur de votre oreille. Elle est fermement tendue comme un tambour et vibre quand les sons l’atteignent. Les vibrations se déplacent dans votre oreille moyenne et votre oreille interne et sont transformées en signaux nerveux. Les signaux nerveux se déplacent vers votre cerveau, ce qui vous permet d’entendre le son. Votre tympan permet également de maintenir l’eau et les saletés à l’extérieur afin de protéger les petits os situés à l’intérieur de votre oreille.

Qu’est-ce qu’une perforation du tympan ? À l’intérieur de l’oreille Perforation du tympan Image Photo fournie par le Dr Piet van Hasselt. Une perforation du tympan est un trou dans votre tympan. On l’appelle également rupture du tympan. Les infections de l’oreille sont les causes les plus fréquentes de perforations du tympan

Les symptômes comprennent une douleur soudaine à l’oreille et parfois un saignement de votre oreille, une perte auditive ou un bruit dans votre oreille

Votre médecin peut observer une perforation du tympan en examinant votre oreille avec une lampe portative (otoscope)

Généralement, votre tympan guérit spontanément

Quelles sont les causes d’une perforation du tympan ? Les causes d’une perforation du tympan comprennent : Une infection de l’oreille

Un changement soudain de pression (par exemple, dû à une explosion, une gifle sur votre oreille, la plongée sous-marine ou un vol en avion)

Un objet enfoncé dans votre oreille (comme un coton-tige ou un crayon) Les personnes essaient parfois de retirer le cérumen avec un coton-tige ou un autre objet, comme une épingle à cheveux ou un crayon. Ne faites pas cela, car vous ne ferez qu’enfoncer le cérumen plus profondément dans votre oreille et cela peut blesser votre tympan.