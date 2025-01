Le plus souvent, les symptômes de mastoïdite apparaissent quelques jours à quelques semaines après une otite moyenne aiguë ; c’est la diffusion de l’infection qui détruit la partie interne du processus mastoïde. Un amas de pus (abcès) peut se former dans l’os. La peau qui recouvre la mastoïde peut devenir rouge, gonfler et devenir douloureuse ; l’oreille externe est repoussée latéralement vers le bas. Les autres symptômes sont la fièvre, des douleurs autour de l’oreille et dans celle-ci, ainsi qu’un écoulement important et épais sortant de l’oreille. La douleur persiste et est lancinante. La perte auditive peut progressivement empirer.