Perte de l’odorat

Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires pouvant s’avérer nécessaires (voir tableau Certaines causes et caractéristiques de l’anosmie).

Les médecins demandent quand et comment l’anosmie a commencé et depuis combien de temps elle dure. Ils demandent également si elle a commencé avant ou peu après un rhume, un épisode grippal ou un traumatisme crânien. D’autres symptômes comme un nez bouché qui coule et si un écoulement nasal est aqueux, teinté de sang, épais ou malodorant sont observés par les médecins. Les médecins recherchent des symptômes neurologiques, notamment ceux qui impliquent un changement d’état mental (par exemple, troubles de la mémoire à court terme) ou des nerfs crâniens (par exemple, vision double ou difficultés à parler ou à avaler).

Les questions sur les antécédents médicaux des personnes impliquent des troubles des sinus, des traumatismes cranio-cérébraux, des opérations à la tête, des allergies, les médicaments et les drogues utilisés, ainsi que l’exposition à des produits chimiques ou des fumées.

Lors de l’examen clinique, les médecins examinent les voies nasales à la recherche d’une inflammation, d’un écoulement et de polypes. Un examen neurologique complet est aussi effectué, plus particulièrement de l’état mental et des nerfs crâniens des personnes.