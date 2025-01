Maux de gorge

La nécessité des tests dépend de ce que les médecins trouvent au cours de l’étude des antécédents et de l’examen clinique, en particulier si des signes avant-coureurs sont présents.

Les tests possibles comprennent :

Dépistage rapide du streptocoque (chez les enfants).

Culture de la gorge (chez les adultes)

Laryngoscopie par fibre optique flexible

Radiographie du cou

La première préoccupation des médecins est d’identifier les personnes qui pourraient souffrir d’une épiglottite. Un stridor ou une hypersalivation sont des signes avant-coureurs, en particulier chez les personnes qui semblent malades ou qui présentent des difficultés respiratoires. Dans de tels cas, une radiographie ne doit pas être effectuée. Les médecins inspectent plutôt la gorge à l’aide d’une sonde d’observation fine et souple, qu’ils font passer par le nez (laryngoscopie naso-pharyngée flexible). Comme un blocage complet et soudain de voies respiratoires est plus susceptible de se produire lors de l’examen de la gorge des enfants, les médecins minimisent le danger en le faisant seulement en salle d’opération, où un équipement de pointe pour les voies respiratoires et un personnel spécialisé sont disponibles. Les adultes qui ne semblent pas gravement malades et n’ont pas de symptômes respiratoires peuvent passer une radiographie du cou pour observer une épiglotte gonflée ou faire procéder à une laryngoscopie par fibre optique souple dans le service des urgences ou au cabinet d’un spécialiste.

Il est difficile pour les médecins, malgré ce que beaucoup de personnes pensent, de distinguer une angine streptococcique d’un mal de gorge causé par un virus en se basant uniquement sur l’aspect. Dans les deux cas, la gorge est très rouge et présente des taches blanches. Donc, à moins que les personnes ne souffrent que d’un rhume, les médecins leur font généralement passer des examens pour diagnostiquer une angine streptococcique. Il existe deux types d’examens ; un test de détection rapide de l’antigène et une culture du prélèvement de la gorge. Les deux examens sont effectués à partir d’un prélèvement au niveau de l’arrière de la gorge avec un coton-tige. Le test de détection rapide de l’antigène peut être effectué au cabinet du médecin en plus ou moins 20 minutes. Cet examen rapide n’est généralement effectué que chez les enfants. Si les résultats sont positifs, les enfants sont soignés pour une angine streptococcique avec des antibiotiques. Si les résultats sont négatifs, un autre prélèvement est envoyé au laboratoire pour effectuer une culture (croissance des micro-organismes sur un gel spécial pour qu’ils soient en quantité suffisante pour les identifier). Si les adultes doivent passer un examen pour déceler une angine streptococcique, les médecins ne procèdent généralement pas à une culture du prélèvement de la gorge parce que les adultes peuvent présenter une autre infection bactérienne qui ne serait pas identifiée au test de détection rapide de l’antigène.

Un abcès est souvent visible lors de l’examen médical. Les médecins peuvent diagnostiquer et soigner un abcès en insérant une petite aiguille dans la zone enflée après avoir pulvérisé un anesthésique dans la gorge des personnes. Si du pus sort, l’abcès est confirmé et les médecins éliminent le plus de pus possible. Si l’emplacement et l’étendue de l’abcès ne sont pas évidents, une tomodensitométrie (TDM) du cou est réalisée.

Prélèvement de gorge Image

Les médecins effectuent des analyses de sang pour la mononucléose ou le VIH uniquement lorsqu’ils suspectent que les personnes souffrent d’une de ces infections.