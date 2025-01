Causes de l’hépatite ischémique

L’hépatite ischémique survient lorsque les besoins en sang et/ou en oxygène du foie ne sont pas comblés.

Une diminution du flux sanguin dans l’organisme est la cause la plus fréquente de ces besoins non satisfaits. Le flux sanguin peut être diminué par :

Insuffisance cardiaque

Diminution soudaine et importante de la tension artérielle (pouvant être due à un saignement abondant, une déshydratation sévère ou une infection corporelle grave)

La diminution du taux d’oxygène dans l’organisme, comme suite à des troubles respiratoires prolongés et graves, peut également entraîner une hépatite ischémique.

Un besoin accru d’oxygène et de sang, comme pendant une infection grave généralisée (septicémie), peut contribuer à l’hépatite ischémique.

Des vaisseaux sanguins obstrués peuvent provoquer une hépatite ischémique mais uniquement lorsque l’artère hépatique et la veine porte sont toutes deux sténosées ou obstruées. L’ischémie ne se développe pas lorsqu’un seul de ces vaisseaux sanguins est sténosé ou obstrué, car le foie reçoit du sang à la fois de l’artère hépatique et de la veine porte, et le vaisseau sanguin qui n’est pas obstrué continue de l’alimenter en sang.

La cause la plus fréquente de l’obstruction des vaisseaux sanguins est le caillot sanguin. (L’obstruction due à un caillot sanguin est appelée thrombose.) Les thromboses de l’artère hépatique peuvent avoir plusieurs causes, notamment :

Lésion des vaisseaux sanguins (comme cela peut se produire pendant une chirurgie de greffe de foie)

Grosseur (anévrysme) dans l’artère hépatique

Inflammation de l’artère (vascularite)

Consommation de cocaïne (provoquant des spasmes de l’artère)

Crise drépanocytaire

Tumeurs, certaines procédures médicales ou infections cardiaques (endocardites) qui provoquent des emboles (amas de substance comme de la matière grasse ou un caillot sanguin sur la paroi d’une artère) qui se dégradent et se déplacent dans la circulation sanguine pour se loger dans un vaisseau sanguin

Les troubles qui favorisent la formation de caillots peuvent entraîner des obstructions de l’artère hépatique ou de la veine porte. Ces troubles peuvent être héréditaires ou acquis.