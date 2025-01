Présentation des troubles de la moelle épinière

La rééducation permet aux personnes de récupérer une aussi grande partie de leur fonction que possible. Les meilleurs soins sont prodigués par une équipe qui comprend du personnel infirmier, un kinésithérapeute et un ergothérapeute, un assistant social, un nutritionniste, un psychologue, un conseiller, et parfois un médecin spécialisé en rééducation (médecin rééducateur), ainsi que la personne et les membres de la famille. Un membre du personnel infirmier peut apprendre à la personne les moyens de gérer une anomalie du fonctionnement vésical et intestinal, comme la façon d’insérer un cathéter, quand utiliser des laxatifs, ou comment stimuler le transit intestinal à l’aide du doigt.

La kinésithérapie consiste à faire des exercices pour renforcer les muscles et des étirements. Les personnes peuvent apprendre à utiliser des dispositifs d’assistance, comme des attelles, un déambulateur ou un fauteuil roulant, et à contrôler les contractures musculaires.

L’ergothérapie aide les personnes à réapprendre comment accomplir leurs tâches quotidiennes et les aide à améliorer la dextérité et la coordination. Elles apprennent des techniques spéciales qui les aident à compenser les fonctions perdues. Les thérapeutes ou les conseillers aident certaines personnes à faire les ajustements nécessaires pour retourner au travail et poursuivre leurs loisirs et activités. On apprend aux patients à gérer les dysfonctions sexuelles. Avoir des rapports sexuels est toujours possible pour de nombreuses personnes, même si la sensation est habituellement perdue.

Le soutien émotionnel des membres de la famille et des amis proches est important.