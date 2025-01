Syndrome confusionnel

La prise en charge globale de la personne est également essentielle.

L’environnement doit être le plus reposant et le plus calme possible. Il doit être bien éclairé pour permettre à la personne de reconnaître les objets et les personnes présentes dans leur chambre et où ils sont. Des horloges, des calendriers et des photographies de la famille dans la chambre peuvent aider à les orienter. En toute occasion, le personnel et la famille doivent rassurer la personne et leur rappeler l’heure et le lieu. Les procédures doivent être expliquées avant et pendant leur réalisation. Les personnes qui portent des lunettes ou des appareils auditifs doivent y avoir accès.

Les personnes confuses sont soumises à de nombreuses complications telles que la déshydratation, la dénutrition, l’incontinence, les chutes et les escarres. La prévention de ces troubles exige une prise en charge attentive. Par conséquent, les personnes, particulièrement les personnes âgées, peuvent bénéficier de traitements gérés par une équipe interdisciplinaire composée d’un médecin, de kinésithérapeutes et d’ergothérapeutes, d’infirmiers et de travailleurs sociaux.